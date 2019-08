Efter gripandet i Hjärstamordet – här slår polisen till mot ny adress: ”Vi har lagt locket på”

Under onsdagen genomförde polisen en husrannsakan på en ny adress med anledningen av utredningen kring mordet på Lena Wesström.

– Polisens tekniker har varit på adressen och arbetat inne i bostaden. En av poliserna kom ut med bruna påsar. De har varit där under större delen av dagen, säger Gabriel Rådström, reporter på plats.

Polisen vill inte officiellt bekräfta att de genomfört någon husrannsakan i området.

– Vi får inte säga något om vad som händer i utredningen. Det är locket på. Det är förundersökningsledaren och åklagarens beslut att vi inte ska nämna något om det som sker. Det är hon som får uttala sig i så fall, säger Lars Bergman, chef på utredningssektionen.

Under onsdagen har polisen även fortsatt med sina undersökningar i den misstänkte 45-åringens bostad. Poliser har synts lämna bostaden med bruna beslagskuvert.

– Polisens arbete under dagen vid den nya adressen har varit odramatiskt. De har jobbat på under lugna former. Det har knappt märkts att de varit här på platsen. Det enda synliga har varit polisens teknikerbil som stått parkerad utanför bostaden. Gardinerna har varit fördragna i huset, säger Henrik Brändh, reporter på plats.

Åklagaren Åsa Hiding vill inte kommentera om det gjorts några fynd som är intressanta för utredningen. Istället hänvisar hon till ett kortfattat pressmeddelande som lämnades under tisdagen.

– Just nu lämnar inte vi några kommentarer utöver det som getts i pressmeddelandet. Det är den information vi kan lämna. Vi återkommer den vägen när och om vi kan lämna mer information. Det gör vi genom pressmeddelanden, säger hon.

Varför har ni gripit mannen på nytt?

– Jag vill inte kommentera det alls i det här läget. Vi lämnar enbart ut den information som vi kan och som jag ser är möjlig.

Kommer du begära honom häktad?

– Det kan jag inte svara på i dagsläget.

Det var i gryningen på tisdagsmorgonen slog polisens insatsstyrka till och grep den 45-årige man som misstänks för mordet på Lena Wesström. Mannen, som nekar till mord, har flera gånger tidigare varit frihetsberövad men släppts i brist på bevis.