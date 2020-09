Efter dödsfallet: Gamla larm kan finnas kvar – de ska bara kollas när det finns tid

Enligt kommunens egen utredning har det gamla larmsystemet haft så allvarliga brister att det var nödvändigt att byta ut det. Det har hänt att larmen inte har kommit fram till hemtjänstens telefoner eftersom de utan anledning loggades ut och vid åtminstone ett tillfälle har det varit stopp i larmhanteringen och man var rädd för att servrarna skulle sluta att fungera.

När det nya larmsystemet skulle börja användas i början av sommaren upptäcktes att de gamla larmen behövde flyttas över manuellt, hemma hos varje brukare. Problemet var att det inte fanns någon tillförlitlig förteckning över vilka som hade gamla larm. Enligt systemförvaltaren Jessica von Alten hade de uppgifterna fyllts i manuellt och då fanns det en risk att det hade blivit fel.

Så här står det i utredningen som gjordes efter dödsfallet, en utredning som har skickats till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, om förteckningen över gamla larm. ”Endast en pärm som man trodde innehöll samtliga brukare med dessa larm, men detta var inte säkerställt”.

Därför behövde personalen logga in i båda apparna.

– Nu är den gamla appen borta från telefonerna och om någon larmar på det systemet ser vi inte det förrän vi är tillbaka på kontoret och kollar larmloggen i datorn. Häromnatten fanns det 15 larm på det gamla, visserligen från samma person, men ändå. Vi ska få paddor i bilarna så att vi kan kolla de gamla larmen när vi är ute, men det har vi inte fått än och de vet inte när eller om det blir så, säger personer från larmgruppen.

Jessica von Alten menar att apparna är borta eftersom de är säkra på att alla gamla larm är överflyttade.

– Vi har gjort olika kontroller och det har inte kommit in några signaler från det gamla systemet på minst en månad, säger hon.

Personalen säger att det fortfarande kommer in larm från det gamla systemet, vad säger du om det?

– Det finns inga gamla larm kvar. Det som hände häromnatten var att en brukare tryckte massor av gånger på larmet, när det kom 20 larm på en timme kunde datorn inte hantera det och hittade en väg över till det gamla systemet. Om man trycker så ofta på larmet ska man kanske inte ha något larm. Vi är inte någon blå-ljusverksamhet, säger Jessica von Alten.

När får personalen möjlighet att kolla larmloggen när de är ute på fältet?

– Vi ska ha ett möte med nattpersonalen om att titta på larmloggen i telefonerna. Den möjligheten följer med det nya systemet, det var inte möjligt i det gamla systemet, säger Eva Saaw, kvalitetschef för vård och omsorg i Köpings kommun och den som gjort utredningen efter dödsfallet.

Är det krångligt, Jessica von Alten?

– Det beror på vem du frågar, jag tycker inte det. Man ska logga in på en webbsida och skriva in användarnamn och lösenord.

Hur ofta tänker du att det behöver göras?

– Man kan exempelvis ta en snabb titt när man lämnar en brukare och innan man är på väg till nästa, det tar inte mer än två minuter. Men de måste hitta sitt eget arbetssätt.

Kan man vara säker på att det kommer någon när man larmar, att larmet inte missas som det gjorde i somras när en person sedan hittades död i sitt hem?

– Om personalen hade loggat in i båda apparna hade larmet inte missats. Om de inte kan logga in alls ska de ta kontakt med enhetschef i beredskap som ska se till att det finns någon som kan sitta och kolla larmloggen på datorn, det fanns inga signaler om att det var problem under den kvällen, säger Jessica von Alten.

Personalen menar att det inte fanns några krav på att de skulle logga in, att de fått information om att det var bra om de gjorde det ibland, vad säger du om det?

– Det har skickats ut instruktioner, mejl och vi har haft möten där det klart har framgått att man måste logga in i båda apparna. Jag vet inte varför de i så fall inte har nåtts av den informationen. Man har ett eget ansvar att läsa mejl och hålla sig informerad, det måste jag också göra när jag kommer till jobbet, säger Jessica von Alten.

Kan brukare och deras anhöriga känna sig säkra med det nya larmsystemet?

– Ja, det är klart att man måste lita på det, säger Eva Saaw.