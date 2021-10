Dyra motorsågar blev bytet från Granngården

Polisen har varit på plats i och vid Granngården och gjort en teknisk undersökning. Tjuven eller tjuvarna har klippt hål i ett staket och på så vis tagit sig in på butiksområdet. Genom att slå sönder fönster på bakdörren har tjuvarna sedan tagit sig in i butiken. Tillvägagångssättet tyder på att tjuvarna varit målinriktade med vad de ville stjäla.

– Inbrottstjuvarna visste vad de ville ha. De har stulit fem motorsågar som vi hade fastkedjade, säger Per Nilsson, tillförordnad butikschef på Granngården i Arboga.

Tre av de fem stulna motorsågarna var lite exklusivare och av dyrare modeller. Spåren på platsen visar också att tjuvarna har försökt att stjäla med sig en robotgräsklippare med tillhörande anläggning. Men det stöldförsöket visade sig ha varit för omfattande för tjuvarna och avbröts. På platsen fanns delar av den uppbrutna anläggningen kvar ihop med den kvarlämnade robotgräsklipparen. En snabb uträkning ger att maskinerna som stals har ett värde på runt 35 000 kronor.

Polisen och Bbl/AT gick tidigt på måndagen ut med nyheten om inbrottet och att tjuvar hade rört omkring i butiken. Enligt butikschefen har stölden varit koncentrerad till hyllorna med motorsågar och det har inte varit frågan om någon större skadegörelse i butiken.

– Vaktbolag och polis var snabbt på plats när inbrottslarmet gick, men gärningsmännen var borta när de kom fram. Vi känner att polisen tog larmet på stort allvar och kom omgående, säger Per Nilsson.

Trots inbrottet har butiken i Arboga haft öppet på måndagen som vanligt.

– En del av butiken var avspärrad till en början, så de första kunderna fick vi hämta varorna åt. Glasmästarna här i Arboga var snabba och ersatte rutan.

Exakt hur tjuvarna tagit sig in i butiken är oklart, men Per Nilsson tror att de använt sig av en spade som de kastat in genom rutan.

Ingen misstänkt hade gripits vid lunchtid på måndagen.