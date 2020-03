Dråpslaget för Pontus: OS-kvalet skjuts på framtiden – ”Hela planeringen åt skogen”

Pontus Lund är Arboga AK:s stora stjärna och landslagsman. Han är uttagen att kvala till OS i Tokyo och har förberett sig i sex månader för den tuffa kvaltävlingen med de bästa brottarna från hela Europa. Drygt 20 brottare ska mötas i Pontus klass 97 kilo för att göra upp om två platser i OS.

Så sent som för en för en vecka sedan kom han hem till Arboga efter ett två veckor långt träningsläger i just Budapest.

– Ett 20-tal nationer var med på lägret och det gav väldigt mycket. För att lyckas internationellt måste man vara med på de här lägrena, säger Pontus Lund.

Men så i onsdags kväll kom det dystra beskedet: Internationella Brottningsförbundet har flyttat fram det europeiska OS-kvalet till mitten av maj som en följd av den ökande spridningen av coronaviruset. Dessutom flyttas också det sista OS-kvalet, världskvalet, till början av juni.

– Det är ett fruktansvärt tungt besked. Jag har förberett mig på kvalet i sex månader. All träning har varit inriktad på just den här tävlingen. All planering med familj och arbete har haft kvalet i fokus. Nu ställs hela livet på paus, så det ställer till det en hel del, suckar Pontus.

Nyligen avgjordes årets EM i grekisk-romersk brottning, men då var inte Pontus på plats. OS-kvalet räknades som en mycket viktigare tävling.

– Att jag inte var med var ett beslut som togs i samråd med tränarna och det gäller alla vi som ska försöka kvala in till OS. Det är en såpass kraftig urladdning med ett mästerskap, både fysiskt och mentalt, så därför stod vi över. Dessutom har jag ungefär fem kilo att banta inför sådana här tävlingar.

– Nu får vi göra om hela planeringen för att komma i så bra form som möjligt när det är dags för kvalet.