Jämn batalj när Fagersta Södra bortaslog Säters IF – sent mål av Klasén avgjorde: “Riktigt skönt”

Det var två formstarka lag som ställdes mot varandra på Säters IP under onsdagskvällen.

Trots en chansfattig match var det till slut Fagersta Södra som drog det längsta strået mot Säters IF – efter ett sent avgörande av William Klasén.

– Lite turligt, men den gick in, säger matchhjälten efter 1–0-segern.