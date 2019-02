Tungt för Köpings IS - vinstraden bruten mot Hallsta

Köpings IS har haft en stark period i division 2 Västmanland/Örebro i innebandy och inför matchen hemma mot Hallsta hade Köpings IS tagit fem raka segrar. På lördagen tog det stopp och matchen i Karlbergshallen slutade 8–8 (3-2, 4-2, 1-4). Det var första poängförlusten sedan den 22 december för Köpings IS.

Målgörare för Köpings IS var Joakim Barck 2, Gustaf Häggkvist 2, Alexander Jaska, Thomas Norman, Jimmy Bladh och Tintin Ljungström.

I nästa match möter Köpings IS Örebro Innebandy borta på fredag 1 mars 20.00.