Skiljebos kapten talar ut om avhoppet – och okända faktorn bakom måltorkan: "Ett löfte"

Stefan Stojanovic hämtades in från division 5-klubben Bosnisk SK mitt under fjolårssäsongen – och blev en succéförstärkning med nio mål när Skiljebo imponerade under hösten.

Anfallarens målskörd har dock stannat av helt – kanske inte helt oväntat med tanke på Skiljebos kräftgång.

Men det finns fler förklaringar.

Sporten har tagit ett surr med SSK-kaptenen för att bland annat reda ut hur pressat tabelläget egentligen är med tre poäng efter nio omgångar och 7–17 i målskillnad.

– Än så länge är det ingen panik men klart att det är tungt mentalt. Vi har inget självförtroende och då funkar ingenting. Och när man har ett så här ungt lag blir det ännu tuffare.

– Vi måste börja spela enklare. Det är egentligen inte svårare än så. Vi skapar många chanser men missar för mycket. Samtidigt är det svårt att spela enkelt när man inte har något tålamod. Men jag är inte orolig. Det finns en jättepotential i laget och tiden talar för oss.

Tidigare i veckan, inför Moramatchen i torsdags, valde huvudtränaren Michael Andersson att kliva åt sidan och istället har kollegan Dennis Hilmarsson tagit över.

Men effekten uteblev.

Stojanovic tycker att det är synd att Andersson har försvunnit men stöttar sin tränares beslut.

– Micke var här i fem år. Alla spelare saknar honom. Men han kände att något måste göras och att laget behövde en förändring.

– Jag respekterar beslutet. Alla spelare har haft hundra procent förtroende för honom. Vi kan inte skylla på något. Det är upp till oss själva att lösa det här.

Förvånad över avhoppet?

– Som kapten hade jag tät kontakt med Micke men klart att jag blev överraskad. Det är jättetråkigt att han slutat men det är som det är.

Skiljebos sju fullträffar har gjorts av sju olika målskyttar. Därmed är laget beroende av att någon kliver fram.

Exempelvis fjolårets målspruta Stefan Stojanovic.

Men det finns vissa förklaringar till den försämrade formen.

– Jag har inte tränat så mycket på försäsongen på grund av att jag har fått barn och det har hänt en del andra saker på det privata planet. Dessutom har jag haft lite skadeproblem.

– Men jag vet vad som gäller för att komma tillbaka till den målform jag visade i höstas. Tränar mycket extra och det kommer att bli bättre. Det är ett löfte.

Fakta – här är SSK:s blytunga inledning:

Enköping (b) 0–2

Täby (h) 2–2

Karlberg (b) 1–5

Gamla Upsala (h) 0–1

Kungsängen (b) 0–1

Kvarnsveden (h) 0–0

Sundbyberg (b) 0–0

Lidingö (h) 2–3

Mora (b) 2–3