IBK Köping tillbaka i division 2 – med jätteung trupp: ”Inget man förväntat sig”

Förra säsongen slutade illa för IBK Köping som ramlade ur Division 2 Västmanland. Eftersom serien skulle göras om till en kombinerad sådan med Örebro var flera lag än vanligt i riskzonen för att åka ur. Trots en sjundeplats blev det negativt kval där laget föll.

Så denna säsong fick IBK Köping finna sig på division 3-nivå. Men nu står det klart att sejouren endast blev en säsong.

Laget är nämligen klart för uppflyttning efter seger mot WSK Lindesberg i kvalet sett över två matcher, IBK vann båda mötena.

Sporten når tränaren Sebastian Axelsson på måndagen som så klart är mycket nöjd med hur säsongen utvecklade sig.

Här är hans tankar kring kvalspelet:

– Väldigt tufft spel från båda håll men vi hade ett riktigt bra försvarsspel. Och en målvakt som gick på vatten. Han var riktigt vass och utan honom hade det blivit mycket tuffare om vi säger så, säger han.

Målvakten som Sebastian Axelsson hyllar är Adam Grundel, 19 år.

– Vi visste att det skulle bli tufft, Lindesberg hade slagit KIS och Arboga. Så vi var redo på det helt enkelt, säger Axelsson.

Hur känns det att ha fört IBK Köping tillbaka till tvåan?

– Riktigt roligtm inget man förväntat sig, inte med tanke på truppen men i år gick det vägen. Vi hade ingen målsättning direkt utan körde på med det vi hade.

Just truppen förklarar tränaren varit extremt ung även om några rutinerade pjäser kom in sent.

– Vi hade en rätt tuff inledning, en jätteung trupp men fick in lite äldre sedan. Men annars har vi nästan bara spelare födda på 2000-talet. Det var kul att de fick chansen. Riktigt roligt att de gjort den här resan och att de tog chansen.

Till nästa säsong finns nya derbymatcher att se framemot återigen då både KIS och IFK Arboga inte lyckades gå vinnande ur slutspelet i division 2.

– Division 2 är riktigt bra, det är ju kul för innebandy lokalt såklart. Men egentligen lite tråkigt att vi inte har ett lag i ettan. Men det kommer förhoppningsvis.

Ni kanske springer om konkurrenterna och tar det steget?

– Ja jo det vet man aldrig, man ska aldrig säga aldrig. Så vi får se, säger Sebastian Axelsson.