Köpings IS räckte nästan hela vägen hemma mot Skälby i division 2 Västmanland/Örebro Play Off i innebandy. Köpings IS tog matchen till förlängning, men föll där. Matchen slutade 7–8 (0-3, 4-1, 3-3, 0-1).

Köpings IS:s mål gjordes av Thomas Norman 3, John Barck, Joakim Barck, Jonas Rosendahl och Pontus Andersson.

Lagen möts igen i nästa match, i Pettersbergsskolan söndag 31 mars 15.00.