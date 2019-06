Kostsam säsong väntar för Fläkten i division 1 – placeras i norrlandsgruppen

Efter degraderingen till division 1 var Västanfors IF:s förhoppning att gruppindelningen skulle placera klubben i den östra gruppen som traditionellt sett innehåller lag från Stockholmsområdet och de närliggande länen.

När Svenska Bandyförbundet sedan presenterade indelningen förra veckan var det en besviken VIF-ledning som kunde konstatera att laget inte fått plats i den östra gruppen utan istället placeras i Nedre Norrlandsgruppen, med betydligt längre resor som följd. Detta bland annat eftersom Skutskär tog gratisplatsen i allsvenskan som Nitro/Nora tackat nej till samtidigt som Unik redan tagit klivet upp vilket gjorde att det fanns två tomma platser i Nedre Norrlandsgruppen.

– Det var ju inte vad vi hade hoppats på. i hade som alla förstår önskat oss en plats i den östra gruppen och är givetvis besvikna. Men nu är det bara att acceptera det här, och göra det bästa av situationen. Det är helt enkelt så att det finns för få bandylag totalt i Sverige. Och då blir det så här, säger Lars Backström i Västanfors sportgrupp till klubbens hemsida.

I Nedre Norrland finns fyra lag som inte kan ges möjlighet till kval till allsvenskan eftersom de ses som B-lag, dessa är Broberg/Söderhamn U, IFK Rättvik U, Snoddas BK (Bollnäs) och Vox Bandy Edsbyn.

Nytt för den kommande säsongen är att endast fyra seriesegrare kommer att få kvala uppåt vilket gör att vinnaren i de båda norrlandsserierna möts i ett playoff om den sista kvalplatsen till allsvenskan. Det räcker alltså inte för Västanfors att eventuellt vinna sin grupp utan laget måste sedan spela även ett sannolikt kostsamt playoff mot vinnaren i Över Norrland.

Här är hela gruppindelningen i division 1

Övre Norrland Haparanda SKT Karlsborgs BK Selångers SK Söråkers IF Umedalens IF Östersunds BS

Nedre Norrland Broberg/Söderhamn U IFK Rättvik U Liljans SK (Svärdsjö) Lesjöfors Filipstad Nitro/Nora BS Snoddas BK (Bollnäs) Uppsala BoIS Vox Bandy Edsbyn Västanfors IF

Östra Djurgårdens IF Eskilstuna BS GT 76 IK Gustavsbergs IF Helenelunds IK Katrineholm Bandy U Köpings IS SIF Norrtelje Spånga Bromstens BK Västerås Bandy

Västra Blåsuts BK Kareby Kungälv U Kållands BK Lidköpings AIK U Mölndal Bandy Otterbäckens BK Sunvära SK Surte BK Vargön BK

Södra Borgia Norrköping BK Derby Linköping BK Finspångs AIK Jönköping Bandy Målilla GoIF Oskarshamns BS Skirö AIK Tjust Bandy Tranås BoIS Åtvidabergs BK