FSIK äntligen tillbaka på vinnarspåret – nyförvärvet briljerade: ”Ger ytterligare spets”

Efterlängtad seger blev det för Fagersta Södra när laget avfärdade Norrala IF med 4–1 hemma på Onsjövallen. Med tre raka förluster i ryggen trots ett par hyfsade prestationer spelmässigt så var tränare Tobias Eriksson lättad över lördagens seger.

– Vi visste om det att den här perioden skulle vara med tufft motstånd, det har varit bra prestationer i matcherna så nu var det kul att få ta segern och komma tillbaka på vinnarspåret, säger han.

FSIK var det klart bättre laget sett över hela matchen även om matchen svängde en del i karaktär. Under den första halvleken hade man kontroll och pressade motståndarna ständigt. Medan andra halvlek blev betydligt mer öppen när Norrala gjorde sitt för att ge nerv till matchen.

– Jag tycker vi var det bättre laget i alla fall, första var väldigt bra men kanske att vi inte kommer till de riktigt farliga chanserna. Men vi får till mycket inlägg och inspel, vi får straff tillslut på grund av att vi haft ett tryck. Så det var skönt med 1–0 där. I andra tappar vi lite i spelet, de kliver på för att ta poäng och även för seger. Det böljade fram och tillbaka och på ytorna som uppstår blir det lockande att slå det avgörande passningen lite för tidigt.

1–0 alltså efter första 45 och i en öppen andra halvlek skulle ett tidigt byte göra susen. Direkt efter paus kom Luis Antonio Roca Ocampo in eller kort och gott Antonio Roca. Nyförvärvet som anslöt under sommaren gjorde minst sagt ett avtryck när han omgående satte 2–0 och han var långt ifrån färdig.

– Vi byter in Antonio som gör två mål och en assist. Egentligen bidrog han väldigt mycket i offensiven, vågade hålla i bollen, utmanade och slog sina gubbar. Jag tycker han värderade väldigt rätt och gjorde det med fart. Det är jättekul att han kommer in och bidrar mycket, säger Tobias Eriksson.

Hur skulle du beskriva Antonio Roca som spelare?

– Han kom till oss nu under sommaruppehållet varit med nu i höst. Det är en offensivspelare som kan spela både som ytter och centralt, har god teknik och fart. Och det är något vi kommer ha nytta av, han ger ytterligare spets. Vi har gett honom lugn och ro att komma in i laget och i spelet. Nu var det läge att sätta in honom.

Matchen skulle sluta med en 4–1 seger efter att William Klasén gjort lagets tredje innan Antonio Roca satte spiken i kistan. Enligt Tobias Eriksson hade vinsten kunnat blivit ännu större då lägena fanns. Men på det stora hela var han mycket nöjd med lördagens insats och seger.

– En dag på jobbet seger kan man säga, det kunde blivit mer. Det var lite rätt folk som fick göra mål igår, bra att forwards får göra mål när vi vinner. Framför allt var det skönt att vara tillbaka på vinnarspåret för nu väntar en hektisk vecka med två bortamatcher., säger han.

Matchfakta

Division 3 södra Norrland

Fagersta Södra IK–Norrala IF 4–1 (1–0)

Mål: 1–0 (45, straff) Max Holmberg, 2–0 (55) Luis Antonio Roca Ocampo, 2–1 (78) Sebastian Koivisto Persson, 3–1 (83) William Klasén, 4–1 (90) Luis Antonio Roca Ocampo

Publik: 40, Onsjövallen