Fagersta Södra siktar uppåt i tabellen – laget blir bara bättre:”Tiden talar för oss”

Fagersta Södra IK har en munter resultatrad under sommaren. Enligt lagkapten Joakim Larsson beror mycket på att laget blivit mer samspelt under säsongens gång. Nu på lördag väntar ett försvarsstarkt Sandvikens AIK att bryta ned.



– Tiden talar lite för oss, ju mer vi får spela ihop oss så växer vi in i det, säger han.