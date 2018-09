Andra raka förlusten för FSIK – tappade allt på tio minuter: ”Som ett strömavbrott”

FSIK inledde starkt tog kommandot i hemmamötet med topplaget Slätta SK. Laget tog också ledningen genom Adam Tumma som stod för sitt tredje mål för säsongen. Men när man jagade en utökning så hände något. Laget kom in i en djup svacka som tränare Tobias Eriksson inte riktigt kan förklara. En tio minuters period skulle förändra utgången av lördagens match.

– Jag tycker vi har momentumet förutom den period där de gör mål vet inte hur jag ska beskriva det, som ett strömavbrott. Vi åker dit på oss själva. Någonstans så blir det ängsligt efter första målet, vi blir stillastående, säger Tobias Eriksson.

Laget skulle studsa tillbaka spelmässigt men kunde inte göra något åt resultatet. Istället för en kvittering kom 1-3 målet i den 85:e minuten. Eriksson känner efter matchen att det var en tuff förlust att åka på. Han hade tagit det enklare ifall motståndarna varit bättre än dem.

– Rätt tuff alltså skillnad om de vart bättre än oss om vi förlorat mot ett bättre lag. Jag tycker vi har momentumet stora delar av matchen. Efter den tunga perioden tar vi tag i det och försöker. Men jag vet inte om det hade behövts förändringar från min sida tidigare, det gick så fort.

Vad måste ni göra bättre?

– Vi måste höja vår lägstanivå särskilt mot de här bra lagen, Slätta är ett topplag och det märks. Det blir en black out eller var det är i tio minuter där vi inte är påkopplade, annars har vi bra kontroll. Det är bara att fortsätta att jobba, inte mer än så. Jag tyckte vi var bra borta mot dem där vi släppte in ett sent mot mål. Så det är synd att vi inte får något med oss mot dem.

Nästa helg väntar match mot ytterligare ett topplag, det är nämligen dags för länsderby mot Sala FF.

– Sala nästa match där har vi revansch att utkräva, nu börjar arbetet att ta nästa match. Vi hoppas på lite poängtapp på lagen runt oss. Det är en jämn serie där man slår varandra. Nu är det dags att hitta tillbaka till vinnarspåret, säger Tobias Eriksson.

Matchfakta

Division 3 södra Norrland

Fagersta Södra IK–Slätta SK 1–3 (0–0)

Mål: 1–0 (49) Adam Tumma, 1-1 (56) Gustav Lindgren, 1–2 (59) Martin Westerberg, 1–3 (85) Henrik Nordahl

Publik: 64, Onsjövallen