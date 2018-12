Tungt för Köpings IS - vinstraden bruten mot IFK Arboga

Köpings IS har haft en stark period i division 2 Västmanland/Örebro i innebandy och inför matchen borta mot IFK Arboga hade Köpings IS tagit fem raka segrar. På lördagen tog det stopp och matchen i Vasahallen slutade 3–3 (1-2, 1-1, 1-0, 0-0). Det var första poängförlusten sedan den 20 oktober för Köpings IS.

Hemmalagets mål gjordes av Tim Norstedt, Simon Garman och August Borell, medan bortalagets mål noterades på Jimmy Bladh, Samuel Karlsson och Thomas Norman.

För hemmalaget betyder resultatet tredje plats i tabellen. Köpings IS är på andra plats.

IFK Arboga tar sig an WSK Lindesberg i nästa match hemma lördag 8 december 14.00. Köpings IS möter Lillån U hemma onsdag 5 december 19.45.