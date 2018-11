LISTA: Tio största profilerna i innebandytvåan: "Han är lite för bra"

1) Thomas Norman, forward, Köpings IS

Kommentar: KIS gjorde årets värvning när man plockade hem Norman från SSL-klubben AIK mitt under fjolårssäsongen. Hade forwarden varit med från start 2017/18 hade klubben garanterat undvikit negativt kval. Gjorde 33 poäng på sju matcher i våras. Den galna poängproduktionen i KIS-tröjan har fortsatt i samma takt under hösten. Norman står noterad för 35 poäng (22+13) efter nio matcher. Levererade sex mål senast i 13–7-segern mot IBK Hallsta. Forwarden gör lite som han vill i division 2 Västmanland/Örebro – och är lite för bra för serien.

2) Daniel Snickars, forward, Per-Ols

Kommentar: En av de allra största profilerna på lägre nivå i innebandy-Västmanland – och en ikon i Per-Ols. Kommer från en riktigt stark säsong med 61 poäng på 20 matcher. Är enormt viktig med sina ledaregenskaper, energi och vassa målskytte. Har, precis som laget, fått en tung start och står "bara" noterad för 3+7 efter nio matcher. 31-åringen har potential för att snitta tre poäng per match – och det är ungefär där han måste ligga för att Fagerstalaget ska lyfta från bottenträsket.

3) Alexander Jaska, forward, Köpings IS

Kommentar: En stor profil på den här nivån – och har galet kul med radarpartnern Thomas Norman. Jaska är en eldsjäl som brinner för innebandyn i Köping och är en av grundarna till den unga innebandyklubben. Har startat säsongen ruskigt starkt och har stor del i att KIS är ett topplag. Tvåa i poängligan med 8+22. Och utan att ha undersökt saken närmare är det fullt möjligt att 30-åringen har spelat fram till Normans samtliga 22 mål.

4) Marcus Collén, forward, Sala Silverstaden

Kommentar: En vass poängspelare med division 1-meriter. För två år sedan gjorde han galna 130 poäng på 20 matcher i division 3. En forward med ett målsinne som är fruktat av motståndarbackarna. Har levererat klart godkänt med åtta mål och sju assist på nio matcher. Men där finns det klart mer att plocka ut och han bör kunna snitta två poäng per match.

5) Magnus Cederberg, back, Kungsörs IBK

Kommentar: Frågan är om han någonsin kommer att sluta spela innebandy? En kugge och stor ledare i Kungsör. Gjorde senast en av sina starkaste säsonger på länge med 35 poäng från sin backplats. Spelar med ett stort lugn och gör sällan några misstag. Tveklöst en av seriens bästa backar.

6) Henrik Aho, forward, IBK Hallsta

Kommentar: Är still going strong som 33-åring. Gjort bra med poäng i division 1 de senaste säsongerna och följde med sin klubb ner i division 2. Levererat 23 poäg på nio matcher i ett Hallsta som har gått oväntat tungt. Aho ligger på den poängnivå man kan kräva och kommer att få dra ett enormt stort lass under säsongen.

7) Patrik Ytterberg, center, Tillberga IK

Kommentar: Kommer från en stabil division 1-säsong i Västerås IBF där han snittade en poäng per match. Ytterberg valde att ta klivet tillbaka till Tillberga där den rutinerade och spelskicklige centern är en nyckelspelare och lite av en pappa i laget. 30-åringen har i år levererat tolv poäng på sju matcher och är ett givet namn på Sportens lista.

8) Joakim Rauhala, forward, Kungsörs IBK

Kommentar: Hade en oerhört bra fjolårssäsong med 37 mål och 21 assist på 20 matcher. Bildade seriens vassaste duo tillsammans med Fredrik Åhlberg. Den här säsongen har inte börjat lika framgångsrikt för den 26-årige snipern. Minusfaktorer är så klart att Åhlberg har lämnat och att laget går klart sämre. Rauhala har hittills levererat elva mål på nio matcher – men har given potential för ett högre målsnitt.

9) Elias Cederfeldt, back, Sala Silverstaden

Kommentar: En av seriens bästa backar och har tagit ett stort kliv till den här säsongen. En stabil och spelskicklig back som gärna följer med upp i anfallen och levererar målgivande passningar. Har med sina 5+8 redan slagit sin poängnotering från ifjol. Går mot en stark säsong i topplaget Sala Silverstaden.

10) Anton Dahlström, forward, Skälby IBK

Kommentar: Lite av en bubblare på den här listan. Inte många visste vem Anton Dahlström var innan säsongen. Nu vet desto fler. Den 16-årige talangen har öppnat starkt och är poängbäst hos serieledaren med nio mål och elva assist på nio matcher. Öste in poäng i trean ifjol och därmed var det hög tid att ta klivet uppåt. Och känslan är att Dahlström har ett par nivåer till i sig. Frågan är hur snabbt utvecklingen går.

LÄS MER: Salabackens sköna poängbesked – hyllar nya rollen: "Det är min styrka"

LÄS MER: Utmanar i toppen efter kvaldramat – tack vare stjärnduons galna produktion: "Poäng inte viktigt"