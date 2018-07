Efter värvningsbomben – så vill Fredheim använda Batan: "Får en väldigt fin vänsterfot"

Anmäl text- och faktafel

VSK Fotboll skickade en stenhård passning till konkurrenterna inför höstsäsongen, när man på söndagskvällen presenterade att man värvat meriterade Stefan Batan, från seriekonkurrenten Assyriska.

Ett mer än välkommet besked för lagets manager Tor-Arne Fredheim, som fått dras med stora skadeproblem i backlinjen så här långt under säsongen.

– Vi var ju intresserade av honom inför säsongen, men då valde han Assyriska. Det är såklart en tillgång både som ledartyp och som spelare. Vi får ju en väldigt fin vänsterfot, en trygghet i passningsspelet, och så har han erfarenheten, säger Fredheim till Sporten.

För om det är något Stefan Batan har mer av än någon av de andra spelarna i VSK är det just erfarenhet. 94 matcher i allsvenskan och 204 i superettan är båda fler än någon annan i Grönvitt. Men det är inte i första hand erfarenhet man letar efter.

– Alltså, vi tittar på fyra spelare, men vi tittar absolut inte på mycket erfarenhet på alla positioner. Men om vi ser att det finns spelare i närheten av oss är vi intresserade av dem alla, så att säga. Han är nära oss även om han kommer pendla från Södertälje. Han har erfarenhet av tuffa matcher, han vet hur man hanterar både när det går bra och dåligt när man ligger i toppen av en serie, säger Fredheim.

Batan var lagkapten i Assyriska under säsongen, fram till dess att han för bara några dagar sedan valde att lämna laget till följd av de dåliga sportsliga resultaten. Och Fredheim ser Batan som en viktig pjäs på den fronten även i VSK.

– Han kan vara med och vara en ledare. Vi har en hel del ledare, men tyvärr i det här läget har vi Calle (Svensson) som är skadad och Ilir (Berisha) som varit skadad väldigt mycket. Så det läget är det också viktigt att få in en ledare när våra kaptener varit borta så mycket. Eller, Calle har inte varit borta mycket men han är borta nu, och Ilir har haft stora problem. Just i backlinjen har vi ingen mittback just nu som kan fylla den luckan, och när vi får in Batan är vi inte lika mycket beroende av en mittback som är väldigt erfaren. Eftersom Robin och Ilir kan spela så har vi erfarenheten där.

Ser du honom främst som ytterback eller som den vänsterfotade mittback ni sökt?

– Nej, som ytterback, wingback, men som också kan spela mittback. Som (Birahim) Sarr, som kunde spela både innermitt, mittback och ytterback. Vi har inte hittat den profilen så då passar han in bra både som wingback, ytterback och mittback. Nu i Assyriska har han dessutom bara spelat ytter.

I och med värvningen av Batan kunde klubben snabbt avskriva en av provspelarna som varit hos klubben i veckan, japanen Tonami Keito. Klubben har också valt att inte gå vidare med den amerikanske mittbacken Gabe Robinson, men för fransmannen Joshua Kamara Alpha finns chansen fortfarande kvar.

– Han är inte bortskriven. Vi har bara sett tre träningar, två lagträningar och ett individuellt pass med honom. Av två lagträningar var den ena också taktisk träning. Utöver det har vi tittat på klipp och nu ska vi bilda oss en uppfattning. Går vi på honom blir det lite av en chansning. Vi sonderar mark och överväger om vi ska hitta något som är mer säkert. Helst vill vi ha någon som är svensk, säger Fredheim.

Kan han vara aktuell för fortsatt provträning när ni drar igång igen?

– Så kan det bli. Det blir så galet med vårt uppehåll mitt i transferfönstret. Det blir så kort tid.