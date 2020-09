Den mytomspunne John Holm – Sveriges svar på Bob Dylan och Lou Reed

Det var John Holm distinkta omisskännligt hesa röst som demonproducenten Anders Burman föll för, ett uttryck utan dess motstycke i popvärlden. Under 1950- och 60-talet hade Anders Burman etablerat sin ställning i musikbranschen genom att producera skivor av jazz- och schlagerartister som Alice Babs, Charlie Norman och Owe Thörnqvist och vissångarna Cornelis Vreeswijk och Fred Åkerström. I slutet av 60-talet upptäckte han västeråsaren Pugh Rogefeldt som gjorde riktig rockmusik på svenska och så fann han miraklet John Holm.

Den gänglige vitblonde ynglingen från Lilla Essingen i Stockholm hade då tillsammans med bland andra Stefan Wermelin (sedermera prisad radioman och musikproducent) och den nu närmast legendariske bluesgitarristen Rolf Wikström under namnet The Underground Failure spelat in sitt i dag klassikerförklarade självbetitlade album. Uppenbart inspirerade av amerikanska förlagor som The Velvet Underground och Bob Dylan skapade de en poetiskt psykedelisk country- och folkrock.

Lilla Essingen har nu gentrifierats till ett stilla medelklassghetto, men i slutet av 60-talet var ön märkt av dess industrihistoria. Alkohol, narkotika och brottslighet hemsökte dess vilsna arbetarungar och John “Jonte” Holm och hans vänner hängde i kretsen kring modsen Kenta Gustafsson och Stoffe Svensson, huvudpersonerna i Stefan Jarls berömda dokumentärtrilogi om de ungdomar som blev offren för urbaniseringen och den stora omvälvningen av Stockholm under efterkrigstidens första årtionden.

Men varken missbruk eller brottslighet tog John Holm, i stället ledde hans musikaliska och lyriska begåvning till att han fick ett livstidskontrakt med Anders Burman och dennes inflytelserika skivbolag Metronome.

Anders Burman älskade den unge mannens minutiösa perfektionism, även om denna också kunde driva honom till vansinne i studion. Varje ljud skulle vara exakt rätt med maximal precision och John Holm var sträng mot sina studiomusiker, även gamla vänner som Rolf Wikström. I dag betraktas John Holms plattor från 70-talet som de mest välproducerade i svensk rockhistoria.

Som 24-åring debuterade han med den bejublade skivan “Sordin” 1972. John Holm sammanför svensk vistradition med amerikansk folkpop och framträder som en återuppstånden Carl Michael Bellman eller Erik Johan Stagnelius i Bob Dylans gestalt. Han är förstås en populär artist, men knappast någon Ted Gärdestad. Kenneth Gärdestads andligt livsbejakande naturromantik har sin motsats i John Holms ursvenska vemod och nattsvart ångestladdad existentialism, han är en rockens Ingmar Bergman. Plattans första spår “Den öde stranden” inleds med raderna:

“Sommarn dör, de e därför, jag e lessen ikväll.

Sommarn dör, de e därför, jag e lessen i ikväll.

Jag kämpar vid dess sida men, hösten känns i kvällningen…”

För att sedan ringa ut i orden:

“Kvar är bara ensamhet, ensamhet och enslighet...”

“Sordin” brukar nämnas bland de bästa svenska skivor som spelats in och glimrar av guldkorn. “Sommaräng” är en romantisk skildring av en närmast mytisk svensk grönska, ett Eden för de älskande. Den svenska naturen blir också oskuldsfull pastoral i “Min skuld till dig” där John Holm manar barnet att vara kvar i barndomens hage och eviga sommar.

Han sammanför det existentiella med det politiska i sånger som “Långt bort härifrån” och “Får man leva för det”, de låtar som bäst samspelar med samtidens svenska proggmusik.

“Långt bort härifrån” sjunger han tillsammans med ett annat ungt stjärnskott, Marie Bergman, om en värld som sekulariseras och avförtrollas endast för att bli föremål för krass exploatering och konsumism, en skrämmande tänkvärd samtidsbild.

“När publiken lärs att skratta åt etiken

och någon kapar linan till ridån

När stora pengar äger politiken

då ska vi fara långt bort härifrån

Då vi var barn älskade vi månen

och bad vår "Fader Vår" i silversken

Men snart är månen känd intill atomen

Och fadern hastar bort på himmelen...”

En för många stor favorit är den vackra Bellman-klingande balladen “Ett enskilt rum på Sabbatsberg” där John Holm utifrån sin upplevelse att sitta nattvak på Sabbatsbergs sjukhus sjunger om att bevittna hur människor somnar in för gott. På de svenskt folkjazziga tonerna från piano och tvärflöjt svävar John Holms hesa röst på ett kusligt vis när han ömt får oss att känna dödens tvetydiga närvaro, både skrämmande och lockande.

“Inatt svävar änglar vid din sängkant

och snart knackar någon på din dörr

Men ändå tycks du ha det ganska ensamt

Din tid är slut och allt är som sig bör

Jag hoppas dock du inte känner ängslan

inför din färd till fjärran horisont

Somt är ledsamt, somt är glatt i livet

Din skjorta ren som snö, men är din själ lika vit?...

… Jag hoppas att du skådat stora vatten

och att ej livets minnen mist sin färg

Jag ser din ande flyga ut i natten

Ut från ett enskilt rum på Sabbatsberg…”

Jag sitter hopplöst hjälplös vid din sida

Men känner tjusningen som döden har

Ett paradis där ingen mänska lider

Jag är ej rädd att följa, men min ungdom får mig att bli kvar…”

Ett par år senare följdes debuten upp med “Lagt kort ligger” (1974), nu heter husgudarna David Bowie och framför allt Lou Reed och John Holm har klätt sin musik i en glammigare och rockigare skrud med hårda distade elgitarrer och pampiga stråkar. Scenen för hans berättelser och betraktelser är storstadens och handlar om vännerna från Lilla Essingen som sträckte sig mot stjärnhimlen bara för att falla handlöst ner i mörkret.

Symfoniska “Medan dagen tornar upp” är en storslagen målerisk skildring av en höstgryning i Stockholm, en sång om att till atmosfäriska gitarrsolon darrande resa sig upp ur rännstenen och försöka leva igen. I akustiska “Maria, många mil och år från här” återvänder han till den svenska sommarens oskuldsfulla grönska igen. Det är en sång om att växa upp och att tuktas av livet.

“Maria, Maria, ser du ängarna blomma?

Dom ger ur öppen hand allt du vill ha

Maria, Maria, snart står ängarna tomma

och du får inte längre vara barn

Maria, det finns, så mången roll i vår teater

Det finns så många tricks du inte kan

Men med tiden ska du lära dig allehanda saker

och min hand ska bli så främmande i din…”

John Holm framträder också som en eminent uttolkare av den svenska visskatten med sin Dylanskt brustna version av Robert Norrbys tonsättning av Erik Axel Karlfeldts “Svarte Rudolf”. Många år senare skulle han göra en svävande drömsk inspelning av Evert Taubes “En dans på Sunnanö”.

På det tredje albumet “Veckans affärer” (1976) tar John Holms musik ännu en ny och mer oväntad riktning, nu är det hårdrock, disco och funk som får bära hans existentiella betraktelser.

Titelspåret är en tungt aggressivt gitarriffsdriven låt om avlandet av svenska nihilistiska finansvalpar och konkurrenssamhällets intåg i folkhemmet.

“Längtan efter makt och ära drev oss fram,

vår moral var ingen hänsyn till varann…”

Funkigt gungiga “Du e en stor grabb” fångar den svenska 70-talsungdomens tristess, föräldragenerationen förväntar sig ett ordnat tråkigt liv vid fabrikens löpande band eller kontorets skrivmaskin, men de vill vara fria och förverkliga sig själva, inte bli någon kugge i samhällsmaskineriets malande tillväxthjul. Nej, inte heller sossiga DDR-Sverige är ett ideal, John Holm blickar ut mot Atlanten och längtar efter den anglosaxiska friheten.

“Om man ändå vågat dra till England eller USA, för i det här landet mår man inge bra..:”

Skivans starkaste spår är “Främmande natt”. Till en pulserande keyboards, wah wah-gitarrer och drivande discostråkar sjunger John Holm om samtidens människans hopplöst förljugna situation. Vi förs till storstadsdjungelns nattliv, en glittrig illusion, kuliss och eskapistisk hyperverklighet med blicken bortvänt från världens lidande.

“Ligger på mitt rum

Jag hör nattlivet vibrera på håll

Blandas med sena radionyheter om svält och våld

Ett blixtrande sken, en spotlight

och kulspruteeld mot ännu en kropp

De dör i förnedring till glittrande hitlistepop...”

Sylvassa gitarrsolon skär genom Stockholmsnatten samtidigt som dansgolven fylls av ensamma och trånande människor vars desperata blickar skriker:

“Älska mig! Skynda dig! Rädda mig!”

Efter “Veckans affärer” tystnar John Holm. De redan glesa konserterna ställs in och John Holm plågas av halsont och vartefter allsköns andra hälsoproblem. I dag kanske vi skulle säga att han “gick in i väggen”, pressen blir helt enkelt för stor, men John Holms långa frånvaro från scenljuset får ryktena och sagorna att ta form och gro i skuggan, han blir en mytomspunnen gestalt omgärdar av berättelser om missbruk och vansinne.

Det är först tolv år senare som en nu 40-årig John Holm något oväntat släpper ny musik och det med besked när han återigen tar sig in på topplistorna. “Verklighetens afton” (1988) är präglad av samtidens svulstiga produktioner med skriande gitarrer, ekande trummor och kyliga synthar, men innehåller många finstämda sånger som kärleksballaderna "Hon säger – Le mot mig" och “Allt du har att ge”.

I “Tid”, en svensk version av Tom Waits sång “Time” (1985) målar John Holm upp ett närmast apokalyptiskt Europa, en undergångsstämning av postmodern tristess och förvrängda verklighetsbilder och han vädjar lidande inför det ofrånkomliga slutet:

“Det är tid, tid, tid vi vill ha, bara lite tid…”

Framtiden finns återigen på andra sidan Atlanten. I den rockiga “Amerika” deklarerar John Holm om vart han är på väg, ungdomens dröm om det stora landet i väster har nu blivit verklighet, han måste lämna det Sverige vars mörka vemod kväver honom.

“Så lite ljus på alla dessa år, jag måste hitta nya spår i Amerika…”

John Holm emigrerar till kuststaden Santa Barbara i soliga Kalifornien och lever livet långt från den svenska melankolin. Här träffar han en kvinna och bildar familj och med sin starka känsla för ljudbilder försörjer han sig på att installera svulstiga stereoanläggningar åt Hollywoodstjärnor och gamla presidenter.

“Vägen till Californien” (1999) är John Holms senaste och förmodligen sista skiva, en country- och bluesdoftande platta där han genom främst coverversioner av olika amerikanska artister skildrar Kalifornien som en plats för stora förhoppningar och brustna drömmar, men också sina egna vackra kärlekssånger som “Ingen”.

Några tv-framträdanden blev det då och först 15 år senare började John Holm, som nu efter att ha oskyldig fått känna på det kaliforniska rättssystemets hårda nypor återvänt till Sverige slagit sig ner i småländska Emmaboda, uppträda igen. Först på en väns begravning och sedan allt fler små konserter runt om i landet, i Västerås senast för två somrar sedan.

Artister och låtskrivare som Per Gessle, Marie Fredriksson (som också sjunger på “Verklighetens afton”), Tomas Andersson Wij och Joakim Berg (i Kent) har hyllat förebilden John Holm som den svenska popmusikens främste. Nu finns Johan von Sydows personliga dokumentär “Det finns så många vägar – en film om John Holm” att se på SVT Play, den bygger på de länge pågående inspelningar som gjorts om under den mytomspunne legendens hittills hemliga liv.