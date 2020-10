De levande döda – varför fascineras vi så av zombies? 

Amerikanerna Robert Kirkman och Tony Moore började teckna serietidningen “The Walking Dead” 2003 och sedan 2010 har vi kunnat se deras berättelse som tv-serie. Den fördes först över till skärmen av den ungersk-amerikanske filmskaparen Frank Darabont (“Nyckeln till frihet”, “Den gröna milen”, “The Mist” med flera) och sedan dess har serien vuxit i popularitet och nu på söndag avslutas den tionde säsongen och följs snart av den elfte och sista.

I “The Walking Dead” förs vi in i en postapokalyptisk framtid eller samtid där större delen av mänskligheten under mystiska omständigheter omvandlats till “walkers” (“vandrare”), en sorts vandrande döda som sömngångaraktigt lunkar fram mot människor och som rovdjur försöker äta upp dem. De tycks styras av sina hörsel- och luktsinnen och de som överlever deras angrepp riskerar själva att omvandlas till walkers. De överlevande människorna sluter sig samman i små grupper och samhällen som inte bara slåss för sin överlevnad utan också, sin krigiska natur trogna, bekämpar varandra.

“The Walking Dead” har idogt hyllats av kritikerna under seriens gång. Det är en tämligen brutalt våldsam och rysligt blodig historia. Samtidigt har den uppmärksammats för sina solida och djuplodande karaktärer och för sitt framåtblickande grepp, i takt med att serien utvecklats har mångfalden av dess karaktärer ökat med allt fler kvinnor och etniciteter, ja, till den grad att vita män nära nog blivit sällsynta och i regel föremålet för dödligt våld.

Föreställningen om levande döda tycks bokstavligt talat vara lika gammalt som människan själv. I världslitteraturens portalverk, det mesopotamiska “Gilgamesheposet”, skrivet drygt 2 000 år före Kristus, blir berättelsens hjälte, Gilgamesh, halvgud och kung av Uruk, uppvaktad av kärleks- och krigsgudinnan Ishtar (förknippad med planeten Venus och föregångare till den feniciska gudinnan Astarte och de gamla grekernas Afrodite) som vill gifta sig med honom. Gilgamesh känner väl till hur Ishtar har behandlat sin förre make Tammuz, som hon lät demoner dra ner i underjorden, och är inte alls intresserad. Han vill fortsätta det vilda ungkarlslivet tillsammans med bästa sin bästa vän Enkidu, den första människan. De ger sig ut på äventyr och slår ihjäl olika monster och har inte tid med kvinnor och familjeliv. Ishtar accepterar inte att få nobben och blir rosenrasande, hon vänder sig till sin far, gudarnas konung Anu, och kräver att han ska släppa lös den vidunderliga himmelstjuren Gugalanna på sin hjärtekrossare. Om Anu inte gör det hotar Ishtar att förinta världen genom att väcka döda till liv och låta dem förtära de levande, en hiskelig vision om en zombieapokalyps.

Döda som går igen är förstås ett inslag i folksägner genom århundradena, men som litterärt motiv återkommer det egentligen först i engelskan Mary Shelleys berömda roman “Frankenstein” (1818), en berättelse om hur människan överträder gränsen mellan liv och död. Hon berättar om den schweiziske vetenskapsmannen Victor Frankenstein som försöker förstå livets ursprung. Genom anatomistudier börjar han intressera sig för döden för att finna sitt svar om dess motsats, livets uppkomst. Frankenstein är likt många andra i sin samtid övertygad om att elektricitet är en livsgnista (det var bland annat Carl von Linnés teori) och han börjar på så vis försöka genom bioelektrisk väg skänka liv åt döda ting. Till slut skapar han en egen varelse av sammansatta likdelar. Han skapelse blir högst olycklig och vandrar plågad runt i världen som en ständig främling, varken död eller levande. Förtvivlad fylls “monstrets” av hämndbegär och börjar förfölja och döda sin skapares nära och kära.

Hos den samtide amerikanske författaren Edgar Allan Poe återfinns motivet med döda kroppar som går igen, men mer tydligt blir temat i den någon senare landsmannen Ambrose Bierces mästerliga novell “Halpin Fraysers död” (1891).

Den inleds med att den 32-årige poeten Halpin Frayser förvirrad vaknar upp ute i skogen vid Mount Saint Helena i Napa i Kalifornien med att ångestladdat skrika namnet “Catherine Laure”. Han har tidigare den dagen under en jakttur gått vilse ute i mörkret och plötsligt klivit i ett mardrömslikt landskap där han omgivits av blödande träd. Halpin fylls av skräck, men bestämmer sig för att försöka fånga upplevelsen i en dikt. Han kommer inte särskilt långt innan han plötsligt möter sin mors vandrande lik som omfamnar honom.

Trots att den bara är några sidor lång är “Halpin Fraysers död” en mycket sammansatt, symbolrik och mångtydig berättelse, en amerikansk klassiker som fortfarande förbryllar litteraturvetarna. Det Halpin börjar skriva alluderar till den amerikanske poeten Philip Freneaus dikt “The House of the Night” (“Nattens hus”) från 1779. Frenau är tämligen okänd, även för amerikaner, men är ändå en ytterst central gestalt i landets litteraturhistoria och utgör en sorts inhemsk brygga mellan upplysning och romantik och omnämns ofta som den amerikanska romantikens eller rent av den amerikanska poesins fader. I gotiska “The House of the Night” för Freneau oss till ett ytterst mörkt landskap av gravar och katakomber där vi får bevittna själva dödens död, ett mycket dunkelt och tvetydigt motiv.

I sin novell skriver Bierce, som var slaverimotståndare och officer i nordstatsarmén under inbördeskriget, att sydstataren Halpin har en onaturligt nära relation till sin mor Catherine, och i den amerikanska gotiken återkommer ofta just Söderns moraliska degenerering genom incest och inavel som ett återkommande motiv. När han bestämmer sig för att lämna familjegodset i Nashville i Tennessee och beger sig till Kalifornien vill hans mor följa med honom. Hon drömmer mardrömmar om att han kommer att bli strypt där borta.

Samtidigt är ett par sheriffer ute och letar efter Branscom Laure, efterlyst för att ha skurit halsen av kvinna med efternamnet Frayser. De befinner sig där Halpin gått vilse och vid en kyrkogård finner de hans kropp och nära honom ett minnesmärke med det inristade namnet Catherine Larue. Samtidigt hör de ett onaturligt skrämmande skratt eka.

Den övernaturliga tolkningen av berättelsen är att den skildrar hur Halpin blir dödad av sin zombielika mor som stigit upp ur graven. Själv ska hon då vara Branscom Laures offer. Den realistiska tolkningen är att Halpin tappar verklighetsanknytningen i samband med att han dödas av Branscom och att hans mors dröm blir sanning. Att det sker vid hans egen mors grav är då endast en slump och det förklarar inte heller skrattet sherifferna hör.

I dag verkar litteraturforskarna mest vara inne på att Bierce på ett proto-freudianskt vis symboliskt skildrar en dödligt incestuös relation och återknyter till den antika Oidipusmyten om kungasonen som mördar sin far för att äkta sin mor. Novellen beskrivs bland det mest egenartade i amerikansk litteratur och Bierces sätt att låta blommor, grönska, grenar och löv blir en magnifik kontrast till det onaturligt onda i en drömlik skymningstillvaro.

En av hans stora beundrade, den yngre landsmannen Howard Phillips Lovecraft, utvecklade sedan konceptet med de levande döda ytterligare i sin novell “Herbert West – Reanimator” (1922). Starkt influerad av Shelleys “Frankenstein” berättar Lovecraft om vetenskapsmannen Herbert West vid fiktiva Miskatonic University i den lika fiktiva staden Arkham i Massachusetts. Den blonde och blåögde “övermänniskan” West är en nietzschean och fullblodsmaterialist som avfärdar själens existens som humbug. Han uppfattar människokroppen som en organisk maskin och är besatt av tanken på att kunna väcka liv i de döda, att “återstarta dem”. West experimenterar först på djur, men börjar sedan plundrar grava för att återuppliva lik. Problemet är att dessa blir oberäkneliga, djurlika och våldsamma, Hans tes är att hjärnan hinna förmultna på dem innan han får liv i dem igen och börjar jaga efter allt färskare lik, samtidigt försöker han experimentera med att sätta samman delar från kroppar…

“Herbert West – Reanimator” brukar omnämnas som den första berättelsen där den levande döde beskrivs som att bli djuriskt och okontrollerad, det är inte fallet med Frankensteins monster som drivs av högst mänskliga känslor som ensamhet och hämndbegär.

De levande döda återkommer i andra berättelser av Lovecraft, men där är de precis som hos Bierce relaterade till något som åtminstone kan uppfattas övernaturligt. I synnerhet relaterad till urbefolkningars “primitiva” föreställningar. I Bierces novell antyds trummor och läten relaterade till indianer och för Lovecraft handlar det ofta om för honom mer exotiska folkslag än så. Just indianerna och deras begravningsplatser som en källa till fasansfulla och utomvärldsliga upplevelser återfinns redan i Frenaus poesi och återkommer sedan genom amerikansk skräcklitteratur inte minst hos en modern företrädare som Stephen King.

Ordet zombie blev känt för västvärlden först genom den amerikanske journalisten, äventyraren, kannibalen och ockultisten William Seabrook och dennes bok “The Magic Island” (1929) där han beskriver fenomenet inom den haitiska voodoon.

Enligt haitisk folktro kan döda återupplivas av trollkunniga genom magi, men de blir då slavar under dessa och har inte någon egen vilja. Dessa föreställningar återfinns både i äldre afrikanska traditioner om att kunna besätta andra människosjälar och i den inhemska urbefolkningens andetro, men präglas också av haitiernas egna slaverfarenheten. För haitierna var himmelriket förknippat med ett idealiserat Afrika som de en dag ska få återvända till medan helvetet var att även efter döden fortsätta som slavar, det vill säga zombies. Föreställningen om zombies var så stark att den haitiska lagstiftningen länge erkände deras existens. Den faktiska förekomsten av zombieliknande människor på Haiti har förbryllat forskningen, det tycks som att en del psykiskt sjuka personer beskrivs som zombies, men också ett vidare socialt fenomen där de som av något skäl inte anses ha en plats i samhällsgemenskapen uppfattas som levande döda.

Den haitiska zombien dyker först upp i fiktionen i bröderna Victor och Edward Halperins film “Vit vålnad” från 1932 och är inspirerad av Seabrooks bok. Den handlar om den unga Madeleine Short (Madge Bellamy) som ska gift sig med sin älskade Neil Parker (John Harron) på Haiti. Den girige plantageägaren Charles Beaumont (Robert W. Frazer) är samtidigt ute efter hennes kärlek och kontaktar trollkarlen Murder Legendre (en fullständigt demoniskt briljant Bela Lugosi) och ber denne att ta kontroll över Madeleines sinne för att få henne att älska honom i stället. Legendre förser Charles med billig arbetskraft i form av levande döda och tänker på samma vis förvandla Madeleine till zombie.

Även om “Vit vålnad” inte blev någon succé vare sig hos publiken eller kritikerna (som skrattade åt den melodramatiska handlingen och många förfelade rysligheter) när det begav sig, har den omvärderats på grund av dess sällsynt kusliga stämningar och framför allt betraktas den som den första riktiga zombiefilmen.

Bröderna Halperins film startade trots allt en våg av zombiefilmer under 30- och 40-talet som på ett liknande vis handlade om voodoo och haitiska övernaturligheter. Det mest lyckade exemplet är förmodligen fransmannen Jacques Tourneurs psykologiska rysare “Svart mystik” (1943) som bygger på Charlotte Brontës klassiska gotiska roman “Jane Eyre” (1847), men utspelar i det exotiska och varma Karibien i stället för i det regniga och murriga England.

Den kanadensiska sjuksköterskan Betsy Connell (Frances Dess) lämnar hemlandet för att resa till Antigua där hon ska arbeta med att ta hand om plantageägaren Paul Hollands (Tom Conway) sjuka fru Jessica (Christine Gordon). Hustruns tillstånd är obegripligt, familjeläkaren påstår att hon drabbats av en tropisk feber, men Betsy snappar upp att Jessica sannolikt har blivit galen. Hembiträdet Alma (Theresa Harris) föreslår att de ska vända sig till en lokal häxdoktor och försöka bota Jessica genom magi, men det verkar som om det redan är sådana trollkonster hon har råkat ut för…

I sin samtid fick “Svart mystik” ett svalt mottagande av recensenterna, men fann en stor publik. Filmen uppfattades då som pretentiös och abnorm, men har med åren kraftigt omvärderats och betraktas nu som ett mästerverk. Med tiden har den subtila skräcken omhuldats och dess eleganta filmiska bildpoesi lyft fram.

Intresset för zombieberättelser kom att dala under 50-talet, men fick sin återkomst i amerikanen Richard Matheson roman “Legend” (1954). I den dyker för första gången idén om vandrande döda som effekten av en smitta samt motivet med zombieapokalypsen upp.

Matheson tar oss 20 år in i framtiden där industriarbetaren Robert Neville tycks vara den sista överlevande människan efter en pandemi där människor förvandlats till vampyrliknande varelser, bleka och glåmiga faller de i sömn på dagarna och vaknar upp törstiga på blod om nätterna. Neville befinner sig i ett fullständigt öde Los Angeles där han deprimerad och alkoholiserad barrikaderat sig i sitt hem. Han ger sig ut på dagarna för att samla mat och försöka döda så många sovande varelser han kommer åt genom att slå pålar i dem. Dessutom ger han sig på att forska, förstå och bota det som drabbat människan. Om nätterna prövar varelserna ta sig in till Neville, kvinnorna lockar med att klä av sig nakna för honom och hans grannar ropar hans namn. Han skyddar sig genom vitlök, speglar och kors som alla tycks skrämma bort monstren. Neville minns katastrofens förlopp, hur myndigheterna brände hans smittade dotter och hur hans hustru blev förvandlad av den.

Snart visar det sig att smittan i själva verket är en slags mutation, människorna håller på att omvandlas från en art till en annan och Neville inser snart att det är hans som är det onaturliga monstret i tillvaron, inte de nya varelserna som bara är rädda för honom.

Mathesons “Legend” är kanske inte av samma litterära kvalitet som Shelleys, Bierces eller Lovecrafts texter, men full av spännande idéer, inte minst det nya uppslaget om zombietillståndet som en pandemi. Samtidigt har den efter kritikernas svala mottagande på 50-talet också omvärderas med tiden och har jämförts med Daniel Defoes klassiker “Robinson Crusoe” (1719) och beskrivit som den främsta berättelsen någonsin om människans ensamhet.

Ytligt sett påminner Mathesons varelser förstås inte om de vampyrer som i litteraturen först dyker upp i den italiensk-engelske författaren John William Polidoris roman “Vampyren” (1819), snarare beter de sig klumpigt och viljelöst som zombier. “Legend” filmatiserades framgångsrikt 1964 som “The Last Man on Earth” med den legendariske Vincent Price i en av karriärens bästa roller och har sedan spelats in i flera nya versioner.

“The Last Man on Earth” inspirerade amerikanen George A. Romero att göra sin klassiska film “Night of the Living Dead” (1968). I den börjar en växande skara vandrande döda plötsligt spridas över jorden och de äter de levande. Vi får följa den modige och handlingskraftige Ben (Duane Jones) som tillsammans med några andra människor barrikaderar sig i ett litet hus på Pennsylvanias landsbygd omgivna av allt fler zombier.

Egentligen tänkte sig Romero filmens levande döda som ghouler, den gamla arabiska föreställningen om likätande varelser som bland annat återfinns i sagosamlingen “Tusen och en natt” (från 800-talet efter Kristus), men hans film har kommit att betraktas som zombieapokalyptisk och den har också fått flera uppföljare och nyversioner.

Romeros ärende var också mer politiskt än i de tidigare zombieberättelserna och var en slags parabel om både Vietnamkrigets groteska grymheter och den tysta majoritetens medgivande av det och inte minst om moderna samhällets bräcklighet och mediernas misslyckande att återge den faktiska verkligheten.

“Night of the Living Dead” inspirerade en ny våg zombiefilmer på 70-talet, men sedan dog intresset för de levande döda i västvärlden ett tag. Under 80- och 90-talet gjordes det däremot en rad kinesiska och japanska filmer influerade av den uråldriga inhemska traditionen med föreställningen om “jiangshi”, en sorts stelt hoppande levande lik som sover i gravar och grottor om dagarna och ger sig ut för att suga livet ur de levande på nätterna.

I väst blev zombiens stora återkomst engelsmannen Danny Boyles hyllade film “28 dagar senare” (2002). Han skildrar ett framtida Storbritannien som rasat samman på grund av ett mycket smittsamt virus som gör människor galna och våldsamma. Smittan började spridas efter att djurrättsaktivister befriat schimpanser som blivit injicerade med viruset på ett laboratorium i Cambridge. På bara 28 dagar har hela samhällsstrukturen sopats bort och de överlevande försöker hitta sätt att hantera situationen. Ett antal militärer upprättar en bas för en diktatur där de tvingar in friska kvinnor i sexuellt slaveri för att försöka återbefolka världen.

Boyles film har betraktats som en både vacker och skrämmande skarp politisk allegori om samhällsutvecklingen i västvärlden och den blev också en tändning för nya zombieberättelser, av alla de slag, ja, till och med överlevnadsguider för zombieapokalypsen, men mest framgångsrikt i den populära tv-serien “The Walking Dead” vars tionde säsong avslutas i morgon på Dplay och som i vår kommer få sex extraavsnitt för att sedan avslutas med en elfte säsong 2022.