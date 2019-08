Dansken hyllas efter kvartsfinalsegern: ”Ett gigantiskt steg i rätt riktning – är helt avgörande”

Kenneth Bjerre, 10+1 poäng på fem heat

Betyg: 5.

Kommentar: Anton Karlsson ryckte lite i starten och lurade rutinerade Bjerre att dra in i tejpen med uteslutning som följd i det tionde heatet. Det var en liten missräkning för dansken som hade kört fullt så långt, och som sedan följde upp med fem poäng till på sina två sista heat. Sammantaget var kvällen ändå ett gigantiskt steg i rätt riktning – det var första gången på fem matcher som Bjerre, som brukar vara en pålitlig poängmaskin, nådde tvåsiffrigt. Det är extremt viktigt för Indianerna inför fortsättningen – som lagbygget ser ut är Bjerres framfart helt avgörande för lagets resultat.

Tai Woffinden, elva poäng på fem heat

Betyg: 4.

Kommentar: Bjöd hemmapubliken på tre heatsegrar varav två resulterade i femettor, men nollade efter en svag start i sjunde heatet och rådde inte på Jack Holder i det avslutande nomineringsheatet. Den regerande världsmästaren har bjudit på många speedwaylektioner genom åren, och det här var trots allt inte någon av de bästa.

Piotr Protasiewicz, 10+2 poäng på fem heat

Betyg: 5.

Kommentar: Åkte på en överraskande femetta i baken i första heatet, men sedan svarade veteranen med tre raka femettor framåt. Det kunde ha blivit en fjärde i det avslutande nomineringsheatet, men när ”Pepe” fick res på hojen och Rune Holta stängde utrymmet slutade kvällen i stället i staketet. Enligt första rapporterna ska det dock inte vara någon fara för returen på torsdag.

Krystian Pieszczek, 5+1 poäng på fyra heat

Betyg: 3.

Kommentar: Blandade och gav, likt många av lagkamraterna den här kvällen. Enda skillnaden var att Pieszczeks dalar var lite djupare än de andra förarnas. Två femettor framåt blandades med två femettor i baken, där polacken dessutom var sist i mål båda gångerna.

Chris Holder, 8+2 poäng på fem heat

Betyg: 4.

Kommentar: Chris Holder har haft superform senaste tiden. Den visade han inte riktigt den här kvällen, trots att störste supportern, sonen Max, fanns med i depån. Det blev många bra starter, men nästan lika många heat där farten i maskinen inte räckte till. Nå, kvällen både inleddes och avslutades ändå med femettor, och den sista – tillsammans med Bjerre – var otroligt viktig för det sammanlagda resultatet inför returen på torsdag.

Ludvig Lindgren, 5+1 poäng på fyra heat

Betyg: 4.

Kommentar: Lagkaptenen körde sin bästa speedway under hela säsongen – och förmodligen under hela den här treårssejouren i Indianerna - när han först vann reservheatet och sedan tog en femetta tillsammans med Holder. Man började nästan undra om det var Woffinden som satt nummer sex på ryggen. Tredje heatet var tufft, från ytterbana mot Västerviks två bästa förare, och det fjärde blev Lindgren inslängd i med sekundsvarsel efter en touch the tape. Trots dubbla nollor där snuddar Lindgren vid en femma i betyg.

Joel Andersson, tre poäng på tre heat

Betyg: 3.

Kommentar: Kom fel in i matchen med riktigt dålig fart i reservheatet och tvingades sedan ge sig mot Rune Holta i andra heatet trots att han var klart före på första varvet. Det blev i varje fall dubbel revansch på Anton Karlsson vilket ledde till att Indianerna vann reservkampen med 8–5. På torsdag får Andersson och Karlsson gå tre nya heat mot varandra.

Peter Johansson, 50 poäng på 15 heat

Betyg: 4.

Kommentar: Lagledaren hade satt ihop en sjua som inledningsvis såg ut att krossa Västervik totalt, men fick sedan inrikta sig på att försöka rädda en krympande ledning. En tuff uppgift med få taktiska medel till buds. Att sära på Bjerre och Woffinden i nomineringsheaten var dock ett smart drag som kunde ha fallit ännu bättre ut om inte ”Pepe” gått omkull och blivit utesluten.

► Betygsskala

6: Utmärkt

5: Mycket bra

4: Bra

3: Godkänd

2: Inte godkänd

1: Dålig