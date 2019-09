Daniel Johnston och djävulen – att leva sitt liv förgäves

För fyra år sedan fick den amerikanska popstjärnan Lana Del Rey (Elizabeth Woolridge Grant) äntligen träffa sin flickrumsförälskelse Daniel Johnston. Trots sina stora framgångar förvandlades den 30-åriga världsartisten till en nervös beundrarinna inför sina stora idol.

Den man hon mötte var redan sedan hon först hörde hans musik nerbruten, för att inte säga krossad av livet. Tungt medicinerad och darrande, svullen och kraftigt överviktig, men samtidigt märkligt nog sprudlande kreativ som en liten pojke. Det som berörde Del Rey med Johnstons musik var hur han skildrade kampen mellan ljuset och mörkret i människans tillvaro, att trots all ondska försök välja det goda, att välja livet. Mötet ledde också till att hon spelade in i en innerlig version av hans vackraste ballad "Some Things Last a Long Time".

Katoliken Del Rey har sin musikaliska skolning från kyrkokören i hemstaden New York och studerade filosofi och metafysik vid universitetet, det genomgående temat i hennes musik är Gud. Den nära 25 år äldre Johnston föddes i Sacramento i Kalifornien 1961, men växte upp i den lilla staden New Cumberland i West Virginia. Hans familj kan beskrivas som evangelisk högerkristen, vilket inte i enlighet med svenska fördomar innebär inskränkta fundamentalister, utan ett intellektuellt hem rotad i en starkt religiös amerikansk bildningstradition. Det innebar också att musiken, orden och konsten fanns i hans hem från början och en Gudstro och inte minst medvetenhet om ondskans och djävulens existens som präglar hans säregna musik.

Johnston var ett synnerligen begåvat barn med ett extremt högt IQ. Hans skarpa intelligens och kreativa drivkraft kom på kant med småstadens skola, Johnston var inte en person som anpassade sig utan ville tidigt förmedla sin bild av livet och världen. I sången ”The Story of an Artist” (1982) skildrar han konstnärens utanförskap:

“Listen up and I'll tell a story

about an artist growing old

some would try for fame and glory

others aren't so bold

and everyone in friends and family sayin’

"hey go get a job"

"why do you only do that only

why are you so odd?"

"and we dont really like what you do

we don’t think anyone ever will

we think you have a problem

and this problem's made you ill"

the artist walks among the flowers

appreciating the sun

he's out there all his waking hours

and who's to say he's wrong

but the artist walks alone

and someone says behind his back

"he's got some gall to call himself that

he doesn't even know where he's at"

and they sit in front of their tv

"sayin "hey isn't this a lot of fun"

and they laugh at the artist

saying "he don't know how to have fun"

listen up and i'll tell a story

about an artist growin old

some would try for fame and glory

others like to watch the world…”

I Jeff Feuerzeigs prisade dokumentär ”The Devil and Daniel Johnston” (2005) berättar Johnstons mor gripande om hur den lilla bebis som på ett sätt som inga andra barn tidigt kommunicerade med sin omgivning under tonåren blev en allt mer plågad och introvert person, hur hennes varma och lekfulla pojke försvann in i sig själv och sjukdomen. Samtidigt började Johnston att på piano och orgel spela in sin kraftfulla emotionella musik och utvecklade ett alldeles eget naivistiskt uttryck, som om han var en vuxen man och ett litet barn i en och samma röst och kropp.

Johnston började studera på Abilene Christian University i Abilene i Texas, men förmådde inte fullfölja studierna. I stället förde hans skapande och begåvning honom till konsthögskolan vid Kent State University i Ohio. Här träffade han sitt livs kärlek Laura Allen, som han uppvaktade konstant, men som redan hade en relation med en ung begravningsentreprenör som hon sedan gifte sig och bildade familj med.

Laurie Allen blev Johnstons musa, likt Amanda i den svenske poeten Erik Johan Stagnelius diktvärld utgör hon det enda ljuset i den i övrigt mörka och skrämmande tillvaro som Johnston målar upp i sin musik. Hon är hans ständiga åtrå, längtan och hopp från att drunkna i livets sorger. Mest konkret är det uttryckt i sången ”Laurie”:

”Once I saw the most beautiful girl

Sitting next to me

I asked her what was her name

She said it was 'Laurie'

She worked at the store and I opened that door

Just to see her face

She always made me feel at home

I never felt out of place

But she already had a boyfriend

An undertaker was he

And they got married

And had a little baby

I became obsessed with death, my friend

Certain that it would happen to me

And I would be in the hands

Of my dear Laurie

I can't explain such love aflame

I overcame victorious

Filled my heart with such desire

So grand and so glorious

Laurie, sweet, an angel dear

Is here with me today

Not a person, but a memory

With me will always stay…”

Med tiden blev det visst att Johnston inte klarade av ett vuxet liv på egen hand och han flyttade till sin bror i Austin i Texas. Här fick Johnston ett jobb på McDonald’s och klarade bara av de minst kvalificerade uppgifterna som att torka bord, något som förbryllade omgivningen med tanke på hans stora begåvning. Samtidigt började han sprida sin musik genom att ge bort de kassetter han spelade in. De bar titlar som ”Songs of Pain” (1981) eller ”More Songs of Pain” (1983) och ryktet om hans storhet gick från mun till mun, från öra till öra.

I Austin fick det inflytelserika konstrockbandet Glass Eye och dess frontkvinna Kathy McCarty en av Johnstons kassetter och hon blev överväldigad av det hon fick höra. McCarty skulle sedan göra mycket för att popularisera Johnstons musik för en bredare publik genom den hyllade skivan ”Dead Dog’s Eyeball” (2005). När de lokala musikkritikerna fick höra vad den lille tunne underlige unge mannen spelade in häpnande de, jobbade en ny Bob Dylan eller rent av en John Lennon på McDonald’s i Austin?

Johnston vad 24 år gammal när MTV över en natt gjorde honom till en världssensation. Han fick uppträda i ”The Cutting Edge”, programmet som presenterat artister som Madonna och R. E. M. för världen. En nervöst leende Johnson sjunger med darrande röst sin självbiografiska låt ”I Live My Broken Dreams” om när han under flera månader försvann från sin familj rädd för att han skulle bli tvångsinlagd på grund av sin psykiska ohälsa.

”When I was out in San Marcos a year ago today

They probably would've put me in a home

But I threw all my belongings into a garbage bag

And out into the worldness I did roam

My hopes lay shattered like a mirror on the floor

I see myself and I look really scattered

But I lived my broken dreams

The wildest summer that I ever knew

I had a flat tire down memory lane

But I came back after 5 months and a half

And now I'm just trying to explain

And now I'm here

And here I stand

With a sweet angel holding my hand

I lived my broken dreams...”

Samtidigt som Johnston blev en celebritet som människor kom till McDonald’s för att se och träffa började han också självmedicinera med narkotika och allt oftare förlorade han kontakten med verkligheten.

Trots flera obehagliga händelse där han gjorde andra illa och försökte ta sitt liv fick han 1988 möjlighet att sin första riktiga skiva, mästerverket ”1990”, under ledningen av den uppburne producenten Mark Kramer som tidigare hade arbetat med det inflytelserika amerikanska popbandet Galaxie 500.

”1990” innehåller några av Johnstons mest vackra och gripande sånger. Minimalistiskt framförda med piano och gitarr och hans barnsliga sångstil skildrar Johnston på ett gotiskt skrämmande vis sin kamp med manodepressiviteten och sin längtan efter Laurie Allen och den stora kärleken.

I pianoballaden ”Held the Hand” är ett bra exempel på Johnstons enkla, men fantastiska lyrik där hans livs motpoler möts:

”Oh, Laura

What happened to you?

Held the hand of the devil

I was on MTV

Everybody was looking at me

While I held the hand of the devil…”

I hymnen “Lord Give Me Hope” vänder han sig direkt till Gud och ber om att få vägledning och ber om förlåtelse för sina synder. Balladen ”Some Things Last a Long Time” handlar om längtan efter Laurie Allen och sorgen över en omöjlig kärlek. Johnston sjunger om det foto på den unga Laurie som han behöll under hela sitt liv.

“Your picture is still

On my wall, on my wall

The colours are bright

Bright as ever

The red is strong, the blue is pure

Some things last a long time

Some things last a long time

Your picture is still

On my wall, on my wall

I think about you

Often, often

I won't forget all the things we did

Some things last a long time

Some things last a long time

It's funny, but it's true

And it's true, but it's not funny

Time comes and goes, but all the while

I still think of you

Some things last a long time…”

Den mer hoppfulla, men ändå vemodiga “True Love Will Find You in the End”, handlar om kärleken som en egen kraft i tillvaron och mysteriet kring hur den först kan bli en del av ens liv när man själv öppnar sig hjärta och vågar blotta sig för den.

“True love will find you in the end

You'll find out just who was your friend

Don't be sad, I know you will

But don't give up until

True love will find you in the end

This is a promise with a catch

Only if you're looking can it find you

'Cause true love is searching too

But how can it recognize you

If you don't step out into the light, the light

Don't be sad I know you will

Don't give up until

True love will find you in the end…”

”Tears Stupid Tears” speglar hans kamp med livets demoner och hur tiden rinner iväg med tårarna över tillvarons orättvisor.

”Time is a matter of fact

And it’s gone and it’ll never come back

And mine, it’s wasted all the time

Tears, stupid tears, bring med down…”

Under inspelningen av “1990” blev Johnston allt sjukare och lades till slut in mot sin egen vilja därför att det blev allt mer uppenbart att han utgjorde ett hot mot sig själv och andra. Inför toppskiktet av New Yorks musikliv höll den allt mer glödande religiösa Johnston predikningar och när han besökte Frihetsgudinnan började han rita Ichthyssymbolen, det fisktecken som kristna hade som symbol för Kristus under förföljelserna i romarriket.

Trots att Johnstons både fysiskt och mentalt försvann från musikscenen när han stod inför sitt stora genombrott fick skivan mycket uppmärksamhet och grungegruppen Nirvanas frontman Kurt Cobain visade sig vara en stor beundrare. Trots att Johnston nu var tvångsinlagd tog skivbolagen kontakt med honom. Men hans sviktande hälsa och religiösa principer hindrade honom från ett skivkontrakt med stora Elektra. Johnston visste att Metallica var en av Elektras artister och var övertygad om hårdrocksgruppen var djävulsdyrkare som skulle försöka mörda honom. Därför tackade han nej till ett bud som har beskrivits som det enskilt mest fördelaktiga för en artist i pophistorien.

I stället skrev han kontrakt med Atlantic Records och spelade in skivan ”Fun”, som skivbolaget hoppades på skulle bli en storsäljare. Albumet spelades in medan Johnston fortfarande var svårt sjuk och inlagd och blev en mycket stark platta, men ett fullständigt kommersiellt misslyckande som portade honom från skivindustrin för många år framåt. ”Fun” sålde endast i 5 000 exemplar.

På skivan återfinns några av Johnstons finaste låtar. ”Silly Love” handlar om en svårt sjuk mans längtan efter kärleken:

“I've come this far and I now I can make it

I've got a broken heart and you can't break a broken heart

I come knocking at your door

You don't love me anymore

But I just can't give up

'Cause I don't know what to do about it

You must be wrong if you think you don't love me

You could smile down on and put an happy ending to my song

I come knocking at your door

You don't live there anymore Is it just a memory

Or am I a little crazy for you

If there's no love I just can't believe it

I've got a broken mind and only you can relieve it

I don't remember who you are

Are you someone that I saw

'Cause I really am confused

But I think that I still love you…”

“Life in Vain” är på en och samma gång en av Johnstons vackraste och mörkaste sånger. För elva år sedan uppträde han tillsammans med den irländska folkmusikgruppen Swell Season i ”Austin City Limits”, det musikprogram som visats längst i amerikansk tv. Svullen, överviktig, dreglande och darrande med ett krampaktigt ansiktsuttryck kämpade Johnstonför att sjunga ”Life in Vain”, en sång om att leva sitt liv förgäves.

”I'm giving it up so plain

I'm living my life in vain

And where am I going to?

I got to really try

Try so hard to get by

And where am I going to?”

När fiolen klingande ut och de körande barnen sjöng: "We're giving it up so plain, we're living our lives in vain and where are we going to?”, fick Johnston till slut fram ett leende.

Sju år efter “Fun” gav han ut en ny skiva på den lilla Austinetiketten Gammon med titeln ”Rejected Unkown”, det omdöme Atlantic fällde om Johnston när han sparkades från skivbolaget. Men det riktigt stora genombrottet kom 2004 när fler av USA:s främsta artister tolkade hans låtar på skivan ”The Late Grate Daniel Johnson: Discovered Covered”. Artister som Tom Waits, Beck, Teenage Fanclub, Mercury Rev och Flaming Lips introducerade Johnstons musik för en större publik och gav den tyngd och erkännande. Bland han beundrade framträdde nu också ingen mindre än David Bowie och Matt Groening, skaparen av den populära tecknade tv-serien ”The Simpson”, som influerats av Johnstons naivistiska bildkonst. Johnston började nu allt mer jämföras med Brian Wilson, Beach Boys geniale låtskrivare som under sitt liv också kämpat med svår psykisk ohälsa.

Under resten av 2000-talet turnerade Johnston trots sin sjukdom över hela världen och gav ut flera skivor. Samtidigt bodde han hemma hos sina föräldrar där han återskapade sitt gamla pojkrum fyllt av affischer och teckningar. Hans konst blev också mer uppmärksammad och han ställde regelbundet ut den samtidigt som flera filmer spelades in om honom och hans liv och skapande.

Johnston och Laurie Allen träffades igen efter 26 år när hon besökte en av hans konserter. Hon hade sparat alla kassettband med sånger han skrivit om henne och allting han hade målat åt henne. Efter en lång kram och många tårar sa Johnston att det var den bästa dagens hans liv att Laurie Allen såg ut som en filmstjärna och skojade om att de skulle gifta sig. Han fick sedan träffa hennes familj och de blev goda vänner.

Den 11 september gick Johnston bort i en hjärtattack 58 år gammal. Sedan dess har åtskilliga hyllningar skrivits om honom och många artister har berättat om vad hans musik betytt för deras skapande.

Johnston levde inte sitt liv förgäves.