Miljöpartisterna slutar – men kan fortsätta få betalt av Region Västmanland

Regionråd som slutar eller inte längre får vara kvar på sina poster kan få olika typer av omställningsstöd eller pension från Region Västmanland. Hur mycket och vilken hjälp personerna får kan se olika ut beroende på ålder, hur länge man har haft uppdrag inom regionen och hur mycket hjälp man anses behöva för att få ett nytt jobb.

När det gäller de båda regionråden Pernilla Rinsell och Andreas Porswald, som förlorade sina platser när Miljöpartiet åkte ur regionfullmäktige, är det fortfarande oklart vilket stöd de kommer att få.

– Det är för tidigt att säga än, men vi följer det lokala regelverket, säger Lena Freijd, tillförordnad HR-direktör i Region Västmanland.

Regionråd som valdes in efter förra valet, inte har fyllt 65 år och har varit kvar under hela mandatperioden, kan som mest få ersättning under ett år, tre månader för varje år. För att få pengar måste personen vara inskriven som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen och aktivt söka jobb. Dessutom ska personen själv ansöka om stödet och man ska minst ha haft ett uppdrag på 40 procent av en heltidstjänst.

Omställningsstödet beräknas på årsarvodet. Under det första året får personen 85 procent av den tidigare lönen och eftersom det under det första året inte sker någon samordning med andra förvärvsinkomster går det att behålla stödet även om man har fått nytt jobb. Undantaget är om det nya jobbet är uppdrag, på minst 40 procent, inom regionen, kommunen eller riksdagen, då dras stödet in.

Pernilla Rinsell och Andreas Porswald har båda varit regionråd på 75 procent. De har även rätt att få hjälp med olika åtgärder för att hitta ett nytt jobb, om det skulle behövas. Det kan till exempel handla om rådgivning och kompletterande utbildningar.

Först när alla röster är räknade och det har kommit in ansökan från de båda regionråden börjar jobbet med att se vilket stöd de behöver för att hitta nya jobb. Enligt Lena Freijd är det även för tidigt att veta om det finns fler regionråd som berörs.