Inför ödesmatchen – här är farfar Bergs uppmaning till Marcus: "Dags att det lossnar nu"

Mållös hittills i VM.

I Malung hålls ett par extra tummar för att Marcus Berg ska bryta torkan i ödesmatchen mot Mexiko – och ta Sverige till slutspel.

Sporten åkte till Ingegerd och Knut Berg i Malung för att prata tacksamhet, nervositet och förhoppningar om att målskyttet ska lossna för barnbarnet Marcus.

– Det är dags nu!

► Dags för sista gruppmatchen – 5 saker att se upp för mot Mexiko

Hemma hos Ingegerd och Knut Berg syns små spår från där fotbollssagan Berg tog sin början. Sonen Kenneth flyttade från Malung till Värmland på 80-talet och blev ungdomsledare i IFK Velen – bröderna Marcus och Jonatan Bergs moderklubb.

Sporten åkte till Malung och hälsade på hos Ingegerd, 77, och Knut, 75, för att prata om sonsonen Marcus osannolika resa från lilla Rådom till svenska landslaget – och att bära en hel nations förväntningar på sina axlar.

Inne i köket hänger foton på bröderna Jonatan och Marcus Berg från tiden i IFK Göteborg, och farfar Knut berättar att sonsönerna kom på besök till Malung på somrarna för att delta i Skinnarcupen med sitt Velen.

– Laget de spelade i var väl inget särskilt. Men det syntes ju att Marcus och Jonatan stack ut. Det lilla jag såg, ska sägas, för jag var rätt upptagen med att träna mina egna lag under cupen, säger Knut som själv aldrig spelat fotboll men som har varit ungdomsledare i Malungs IF under många år.

► Från livskris till grönvit succé – så skrev 'Vanco med baskern' historia: "Malung blev min räddning"

► Barndomsvännerna som skriver historia – så blev Malung OS-byn

Knuts idrottsengagemang har sannerligen gått i arv. Själv är han från Trysil i Norge och sysslade med skidåkning i sin ungdom, men fotboll har varit nummer ett för resten av familjen.

Båda bröderna Berg tog sig via spel i Torsbys A-lag till klassiska IFK Göteborg. Men medan Marcus karriär kom att fortsätta utomlands sicksackade sig Jonatan fram längs karriärsstigen mellan svenska klubbadresser som Gais, Trelleborg, Gefle, Varberg och Sirius där karriären rundades av 2015.

– Synd på alla skador för Jonatan. Det var knäet som förstörde för honom.

Ett proffsäventyr hann Jonatan testa på också. Men Ingegerd och Knut hann inte hälsa på honom i italienska Taranto.

– Han blev skadad och var bara där ett halvår. Det blev så kort tid att vi aldrig hann ner dit, säger Knut.

► Så betygsätts de svenska spelarna efter matchen mot Tyskland – de får högst betyg

Paret Berg har däremot gjort flera utlandsresor till Jonatans lillebror Marcus. Proffskarriären började i holländska Groningen, för att sedan fortsätta hos tyska giganten Hamburg i några år där Marcus Berg även lånades ut unde ren säsong tillbaka till Nederländerna och PSV Eindhoven. I grekiska storklubben Panathinaikos stannade anfallaren i fyra år. Så sent som i våras hälsade Ingegerd och Knut på Marcus, hustrun Josefine samt barnen Jolie, Leonel och Mateo i Förenade Arabemiraten där sonsonen spelar för Abu Dhabi-klubben Al Ain i UAE Arabian Gulf League – den tredje högst rankade ligan i Asien.

Då blev vi båda tårögda. Det är svårt att inte bli det när man ser grabben sitta och gråta under matchen.

– Knut Berg

► TV: Inför avgörande drabbningen – spelarna väntar sig högt tempo mot Mexiko: "Springer tills dom svimmar"

– En fantastisk resa. Vi sa det, jag och min dotter Monica som också var med, att det var den billigaste utlandssemester vi varit på. Marcus bjöd på allt, säger Ingegerd.

– Ja, flygbiljetterna fick vi betala själva. Men någonting ska man ju betala själv, och det var fantastiskt att se hur de hade det där. Jag var tveksam när han flyttade dit, men måste säga att jag imponerades av spelet. Ligan håller betydligt högre kvalité än allsvenskan.

Ingegerd och Knut är tacksamma gentemot sin sonson som möjliggjort att de har fått uppleva saker de annars inte kunnat drömma om.

– Vi har fått sett så mycket tack vare Marcus, säger Ingegerd.

– Utan honom hade vi aldrig kommit iväg till de här ställena. Det är fantastiskt roligt, säger Knut.

► Gregor Flakierski: ”Fotboll och politik hör ihop – Ryssland kommer inte missa att dra politiska växlar på sommarens VM”

Att just Marcus gått längst i den internationella fotbollen, och inte Jonatan som pappa Kenneth sade sig se som en större talang i en färsk Aftonbladet-intervju, tror farfar Knut till stor del beror på brödrakampen dem emellan.

– Jonatan var mer teknisk och en större talang än Marcus. Han hade det lätt för sig och behövde inte jobba så hårt på plan. Marcus däremot fick hela tiden kämpa för att bli lika bra som Jonatan, och det tror jag har drivit honom till att bli så bra som han är i dag. De sporrade varandra, och allra mest sporrades Marcus av att ha en bror som var bättre än honom.

När Marcus Berg överlägset vann U21-EM:s skytteliga på hemmaplan 2009 – i en turnering där bland andra Mesut Özil, Mario Balotelli och Theo Walcott deltog – anade Knut Berg att något stort var på gång.

– 3–3-matchen mot England i semin (svensk förlust på straffar), herregud vilken fotboll och vilken insats av Marcus (två mål). Oj, oj. Då började jag förstå att skulle kunna bli riktigt bra.

TV: Se straffläggningen mellan Sverige och England i U21-EM 2009

Blev karriären så bra som du trodde då?

– Ja, jag tycker att han har haft en lång och fin karriär i Europa. Det enda som grämer en lite är väl tiden i Hamburg. Han hade problem med höften och åkte på en del skador där, så någon riktig chans fick han aldrig riktigt att hävda sig i en stor klubb i en stor liga.

Men ändå, att se lillgrabben Marcus från lilla Rådom i blågul tröja i den största idrottsfesten på jorden är så mäktigt att det är svårt att ta in för farföräldrarna i Malung. För dem känns det inte så länge sen som Marcus och Jonatan tultade omkring uppe vid fäbodvallen Nordvallselen utanför Malungsfors när Kenneth kom upp och hjälpte sina föräldrar att bygga en sommarstuga.

► Marcus Berg lämnade dopingkontroll – anmäls till Fifa

– Det är helt otroligt att se Marcus i landslaget, säger Ingegerd.

– Ja, vilken resa han har gjort, säger Knut som blev särskilt berörd av tv- bilderna när Marcus son Leonel grät uppe på läktaren när han såg sin far göra sin första VM-match i karriären.

– Då blev vi båda tårögda. Det är svårt att inte bli det när man ser grabben sitta och gråta under matchen.

I VM-premiären mot Sydkorea brände Marcus Berg ett jätteläge vid likaläge i första halvlek.

– Jag var helt säker på att han skulle göra mål, säger Knut.

Kritik och negativa kommentarer i såväl traditionella medier som i de sociala har blivit vardagsmat för idrottsmän och offentliga personer av i dag. Och som anfallare i ett landslag som har svårt att göra mål är inte Marcus Berg något undantag.

Själv är jag mest nervös för Marcus skull. Jag är så rädd att de ska sparka ner honom och att han ska bli skadad.

– Ingegerd Berg

– Men jag tycker att mycket av kritiken som kommer från de så kallade experterna är felaktig. Visst att Marcus inte har gjort något mål, men ta matchen mot Tyskland som exempel. Då verkar inte tyckarna begripa att han i första hand jobbar i defensiven. Dessutom skulle han ju haft straff när han blev fälld, säger Knut Berg om situationen när Marcus fälldes av Tysklands Jerome Boateng.

– Det där videosystemet är märkligt. Varför används det bara i vissa situationer?

Mot Mexiko hoppas Ingegerd och Knut att det lossnar för Marcus Berg. Sverige måste vinna, annars är det färdigspelat i vad som sannolikt är sonsonens sista – och enda – VM.

– Det är dags nu, och vi har våra förhoppningar, säger Knut.

Klart är att han i varje fall kommer att höras framför tv:n hemma i Malung.

– Ja, gud, han flög upp ur soffan när Sverige gjorde mål, säger Ingegerd och skrattar åt scenerna från midsommarkvällens match mot Tyskland.

– Själv är jag mest nervös för Marcus skull. Jag är så rädd att de ska sparka ner honom och att han ska bli skadad.

► Mittmedia tippar fotbolls-VM – så går det för Sverige och de kommer lyfta bucklan

Klockan fyra på eftermiddagen på onsdag kommer Sverige att stanna, och en liten del av Malung kommer att hoppas lite extra på Malungspôjken Kenneth Bergs grabb Marcus.

Men innan dramat mot Mexiko ska Ingegerd och Knut – som har nio barnbarn och tio barnbarnsbarn – uträtta ett ärende.

– Vi ska skjutsa ner vårt barnbarn Anton till Sörmark utanför Torsby. Han ska gå i Jonatans fotbollsskola, säger Knut.

Knattespel på en plan i norra Värmland ena dagen. Ödesmatch på Jekaterinburg Arena vid Uralbergens fot nästa.

Fotbollslivet rullar vidare för familjen Berg.