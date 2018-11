Experterna om alla speedwaysnackisar – och Masarnas kris: ”Vem vågar ta risken att krita på efter strulåret?”

Silly season i speedway – här är senaste nyheterna och alla heta rykten

Jessica Eriksson bevakar Rospiggarna på Norrtelje Tidning, Stefan Ericson skriver om Masarna för Dalarnas Tidningar och Jonas Brännmyr täcker Indianerna för Nerikes Allehanda. Tillsammans utgör de Mittmedias speedwaypanel – som ger svar på de hetaste frågorna under silly season.

Sju av nio elitserielag är klara eller så gott som klara med sina lag inför 2019. Vilka är vinnarna och förlorarna under årets silly season – och viktigast, vilka tar SM-guld 2019?

Jessica Eriksson: ”Ser man till antal värvningar så är ju Piraterna definitivt i topp, vilket inte är så konstigt eftersom de är nykomlingar. Vetlanda har heller inte legat på latsidan, men sett till lagbygge är jag väldigt nyfiken på vad Dackarna kan åstadkomma den här säsongen. Final i år och nu har man även fått in Artur Czaja och Jacob Thorssell, som kan bjuda på riktigt bländande åkning om han får till det. Här har vi helt klart en aspirant till guldet. Förlorare, så långt i alla fall, måste ju bli Masarna. Men de har några veckor kvar att hitta på något kioskvältande.”

Stefan Ericson: ”Vinnare? Tror att Dackarna kan ta revansch på Smederna 2019. Målillagänget har starka toppar i Greg Hancock, Maciej Janowski och Patryk Dudek. Har dessutom fått in Jacob Thorsell och Artur Czaja som bör ha goda chanser att höja sina snitt, 1,270 respektive 0,688. Förlorare? Givetvis Masarna som har kommit omkring halvvägs med lagbygget. Intressant att se vad som presenteras innan månadens slut.”

Jonas Brännmyr: ”Masarna är förstås den stora förlorare, av ekonomiska skäl. Men mer om det nedan. Vetlanda, Piraterna och Lejonen har heller knappast stärkt sina lag under silly season. Rospiggarna överpresterade i årets grundserie precis som Västervik gjorde i slutspelet, och även om de lagen inte ser avgjort sämre ut 2019 så blir det svårt att upprepa sådana framgångar utan att stärka mer. Då återstår tre lag: Indianerna, som gjort små förändringar men framför allt byggt hela laget runt världsmästaren Tai Woffinden (en intressant tanke som jag återkommer till nedan) och årets båda finallag. Håller Greg Hancock ännu ett år (ängeln på ena axeln säger ”varför skulle han inte” – djävulen på den andra hävdar att sagan någon gång måste ta slut) kan det vara Dackarnas tur att lyfta SM-trofén 2019. Men löser Jerker Eriksson och Stefan Jarl två bra sistanamn in i Smedernas lag (kör man med en 0,5:a skulle man till exempel kunna peta in Emil Sajfutdinov, Piotr Pawlicki eller Martin Vaculik) så kan det mycket väl bli ett tredje SM-guld i rad till Eskilstuna. Jag är superfeg och tippar att 2019 års SM-final blir en repris på årets.”

Masarna har haft stora ekonomiska bekymmer i år och har hittills bara presenterat fyra förare – vad blir det av klubben nästa år, egentligen?

Jessica Eriksson: ”Masarna är det enda lag som inte har någon förare som snittar upp mot 2,0 poäng per match. Antonio Lindbäcks 1,480 är inte mycket att hänga i julgranen. Fördelen är att man har utrymme, rent poängmässigt, att plocka in något riktig stjärna under veckorna som är kvar av silly season. Men då kommer ju ekonomin in i bilden och det är väl där det tar stopp. Hittar man ingen skattkista vid regnbågens slut är jag rädd att Masarna kommer få det tufft även i år.”

Stefan Ericson: ”Vem vågar ta risken att krita på för klubben efter det här strulåret? Målsättningen är att köra 'så svenskt som möjligt'. Det är så klart fint och Antonio Lindbäck och Kim Nilsson får räkna med att dra ett tungt lass. Jag är också oerhört nyfiken på vad supertalangen Philip Hellström Bängs kan uträtta första säsongen på stor hoj. Det allra viktigaste för Masarna måste ändå bli att få klubben att fungera igen, om det så är på bekostnad av en slutspelsplats.”

Jonas Brännmyr: ”Tja, det är ju svårt att se att det blir så mycket bättre än 2018, ärligt talat. Tre poäng på 14 matcher, alltså. Ekonomin måste restaureras från grunden, och ges det inte någon ny dispens för att slippa golvsnittet måste Masarna hitta någon lösning med ett par högsnittare som inte kräver särskilt mycket betalt (var hittar man sådana, på någon polsk bakgård?) för att överhuvudtaget få en startsjua att ställa på benen. Nej, dyker ingen välvillig spenderare upp i silly seasons elfte timme kommer Masarna återigen bli elitseriens stora slagpåse. Men, en sak som ändå ska bli extremt intressant är förstås att se Philip Hellström Bängs göra elitseriedebut. Han är svensk speedways framtid, måhända vår sista superstjärna om nu sporten går mot sin död i landet (vilket många länge förutspått). Jag ser fram emot att få följa hans resa mot världstoppen på nära håll.”

Leon Madsen tog EM-guld i år och kör GP-serien nästa år, men blir inte kvar i Vetlanda. Dessutom står förare som Artem Laguta, Matej Zagar, Piotr Pawlicki och Martin Vaculik utan elitseriekontrakt än så länge. Vem vill du absolut se i elitserien även 2019?

Jessica Eriksson: ”Artem Laguta. Av den enkla anledningen att man, om man har legat i toppen av snittligan hela säsongen och slutar totaltvåa, ska köra elitserien även nästa år. Annars vore det lika befängt som om Linus Hallenius inte skulle få spela allsvensk fotboll nästa säsong. Men – då har ju inte fotbollen några löjliga snittregler att förhålla sig till heller …”

Stefan Ericson: ”Har starka minnen från årets premiär när Artem Laguta fullständigt blåste ifrån Masarnas förare i Vetlanda. Ryssen, som slutade sexa i VM, hade också sina dippar, men när allt stämmer så är han givetvis en stor tillgång för elitserien.”

Jonas Brännmyr: ”Just Madsen trodde jag verkligen att någon klubb skulle fiska upp, och än är det ju inte omöjligt att han landar i Smederna, eller så. Dansken har hunnit fylla 30 men är bättre än någonsin. Ska man se det ur ett större perspektiv är man ju lite tudelad: Dels vill man se alla världens bästa förare i Sverige, från Sajfutdinov till Zagar, men samtidigt vill man att de få svenska förare som finns kvar ska få chansen ...”

Rospiggarna har förlängt med sex förare inför 2019 och bara värvat doldisen Erik Riss. Vilka förhoppningar ska man ha på lagbygget, och vem bör ta sista platsen i truppen?

Jessica Eriksson: ”Conny Ohlsson har verkligen inte gamblat under sin första silly season. En fördel med att behålla större delen av laget är ju att man vet vad man får för pengarna och vad man har att jobba med. Det ger stora möjligheter att bygga vidare på det gäng som i år tog sig till semifinal. Men det är ju lite småtråkigt för oss som följer laget och sporten. Hade ju varit kul med någon liten värvningsbomb i alla fall. Personligen hade jag gärna sett att man plockade 'hem' Timo Lahti igen, nu när Thorssell valt att lämna. Men det kan nog bli bra det här ändå. Ett slutspelslag är det definitivt. På frågan om vem som ska ta sista platsen har jag inget namn att ge som svar, mer än att jag vill att det ska vara någon oväntad, så jag får min lilla bomb.”

Stefan Ericson: ”Gillar kontinuitet, men nog känns Piggarna tunnare än i år även om Riss är en intressant värvning. Sista platsen? Vet inte riktigt vilket snitt lagledningen tänker att föraren ska ha. Thomas H Jonasson? Som bäst ett semifinallag är känslan.”

Jonas Brännmyr: ”Rospiggarna kör vidare i invanda hjulspår. Jason Doyle är en av elitseriens tryggaste poängleverantörer (ja, han vann ju snittligan i år) och Andreas Jonsson är ryggraden i laget. Det stora frågetecknet är vem som ska ta den sista platsen, och hur man ska forma ett konkurrenskraftigt lag ur den här truppen. Tänker man att de båda 1,25-snittarna Gleb Chugunov och Erik Riss ska slåss om sjunde platsen så är snittet i startsjuan redan uppe på 9,7, och utrymmet för den sista föraren – som därtill måste vara en svensk – är bara 0,55. Visst har man Emil Millberg och Andreas Westlund i truppen, men de kommer inte bidra med många poäng 2019. Och vilka starkare namn finns på marknaden med rätt snitt? Noll, va? Ska en Tomas H Jonasson eller Linus Eklöf in, vilket är vad som krävs för att göra laget konkurrenskraftigt, måste Robert Lambert petas ur matchtruppen. Det blir ett dilemma hur Conny Ohlsson än gör. Nej, jag tror Rospiggarna kommer få nöja sig med kvartsfinal 2019.”

Tomas H Jonasson krävde, enligt Vetlanda, för mycket lön av klubben och fick inget nytt kontrakt. Har han gjort sig omöjlig i elitserien nu, eller plockar någon klubb upp honom?

Jessica Eriksson: ”Ekonomi är en av de känsligaste frågorna inom speedway. Klubbarna är oerhört beroende av framgång och bra publiksiffror för att kunna betala sina förare. Jonasson snittade 1,027 poäng den gångna säsongen och hade matcher då han inte presterade alls. Ett sådant snitt är lite för lågt för att kunna ställa höga krav på betalningen, säger jag utan att ha några uppgifter om exakta siffror. Snittmässigt kan han nog vara av intresse för någon annan klubb i serien, men inte om han kräver för mycket betalt. Det har nog ingen råd med.”

Stefan Ericson: ”Hoppas verkligen att han hittar någon klubb. Situationer där svenska förare saknar styrning ogillas starkt. Masarna vill köra så svenskt det går, men om han inte kunde komma överens med Vetlanda, så tvivlar jag på att Masarna är ett alternativ. Nämnde Rospiggarna ovan. Lejonen kan vara ett annat alternativ.”

Jonas Brännmyr: ”Tomas är, i mina ögon, ett av speedway-Sveriges stora mysterium. Så sent som 2015 körde han i GP-serien – men i år lyckades han bara köra in mer än fyra poäng vid ett enda tillfälle hemma på Vetlanda motorstadion, där hemmaförare vanligtvis dominerar och där han kört i så många år. Den som i det här läget vågar plocka upp honom måste stå bered med en stor första hjälpen-låda åt ett sargat självförtroende. Och uppenbarligen en minst lika stor pengapåse. Förmodligen inte, eftersom besked om ny klubb dröjt så länge. Nu ryktas det ändå om att kontraktet med Lejonen är undertecknat, så då får man väl förmoda att löneanspråken sänkts igen. Rejält.”

Indianerna var först klara med sitt truppbygge av alla lag, och har i år byggt kring världsmästaren Tai Woffinden. Men är resten av laget nog bra för att utmana om en SM-medalj 2019?

Jessica Eriksson: ”Jag har aldrig trott på stjärnbyggen och gör inte det nu heller. Det fungerade inte för svenska fotbollslandslaget med Zlatan eller med Sandvikens bandylag för några år sedan. Stjärnor som Woffinden är aldrig negativt att ha i ett lag (lex Jason Doyle), men övriga sex förare måste också leverera. Hur bra man än är så får man inte köra fler än sex heat per match. Medalj kan nog Indianerna slåss om, men det blir nog inte en av de ädlare valörerna.”

Stefan Ericson: ”Indianerna dribblade en del med lagbygget när Tai Woffinden kom in mitt i säsongen. Nu är förutsättningarna annorlunda och lagledningen har tagit hänsyn till Woffindens höga snitt från start. Superkul också att Joel Andersson ser ut att få chansen direkt. Med en smula flyt efter vägen, så tror jag att Woffinden kan leda Kumlagänget till en medalj.”

Jonas Brännmyr: ”Indianerna hamnade i en ruggig rävsax när de värvade Tai Woffinden i sommarfönstret: Hans höga snitt tvingade lagledare Peter Johansson till nödlösningar i andra änden av laget. Simon Gustafssons comeback, till exempel. Det blev inget bra. Indianerna vann fem av tio matcher innan världsmästaren kom in, bara en av sex med honom i laget. Men nu är alltså hela laget byggt kring hans snitt, och kan därtill Chris Holder hitta tillbaka till gammal god världsmästarform – hans familjerelaterade problem har satt många käppar i hjulen de senaste åren, men ska nu vara lösta – så ser det mycket intressant ut. Då ser jag Indianerna som favorit till SM-bronset, och står alla planeter i linje kan de rentav utmana om en finalplats. Men, det finns några 'men' också: Piotr Protasiewicz, håller den gamle för en 20:e och sista säsong på Sannahed? Joel Andersson, är en comeback hemma i Kumla förenat med given succé? Kenneth Bjerre, kommer han få fart på hojen i Sverige igen? Det är en tunn linje mellan succé och platt fall.”