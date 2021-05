Då kan vaccinbokningen öppna för fler

Anmäl text- och faktafel

Just nu kan alla som är födda 1971 och tidigare boka tid för vaccination mot covid-19 - om de hittar någon tid. I alla länets kommuner är i stort sett alla tider för vaccination mot covid-19 uppbokade de närmaste tio dagarna.

– Det är hela tiden en avvägning: hur mycket ska vi öppna upp i bokningssystemet för att folk ska kunna boka sig samtidigt. Vaccinationsviljan i den här gruppen är väldigt hög, och det är bra. Men kombinerat med att det kommande veckor ska ges mycket dos två, så blir det väldigt lite bokningsbara tider, säger Jonas Ekström, Region Västmanlands vaccinsamordnare.

Var det ett misstag att släppa på alla 50+ i förra veckan och inte dela upp det mer?

– Sett i backspegeln så borde vi nog ha väntat lite, ja. Samtidigt var vi rädda för den under-bokning vi hade i tidigare grupper där vi behövde jobba mycket för att få in folk. Då riskerade vi istället att kassera vaccin och det vill vi inte. Det är bättre för vår del att det är fullbokat men ur ett invånarperspektiv blir det eländigt när det inte går att hitta en tid.

Som det ser ut nu kan man på 1177.se se tio dagar framåt. I nästa vecka kommer regionen göra en förändring igen, och man kommer kunna se 14 dagar framåt. Man kommer även att justera reservlistan, men där vill man i dagsläget inte säga hur utan att man återkommer om det.

Hur ska man tänka om man är 50+, ska man behöva sitta och uppdatera 1177.se hela tiden?

– Jag tänker att man får gå in några gånger per vecka. Under kommande veckor är det rätt ont om tider, så man kan ju ta det lugnt i någon vecka säkert, säger Jonas Ekström.

Regionen planerar inte för att släppa på nästa åldersgrupp i fas fyra inom den närmsta tiden, det kommer att dröja några veckor till.

– Det är några veckor bort, om inte något dramatiskt inträffar. Först i juni, absolut, som det ser ut nu.

Enligt regionens senaste beräkningar kommer dock alla vuxna västmanlänningar ha kunnat få första sprutan första veckan i augusti.

– Men som vi sagt förut: allt beror på vaccinleveranserna, så vi får se vad som händer. Men det ser i alla fall ut att kunna vara med viss marginal till det nationella målet som är satt till den femte september, säger Jonas Ekström.