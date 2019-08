Cykellopp tog matpaus i Köping – samlar in pengar till cancerfond: ”Fantastiskt att få göra det här”

Anmäl text- och faktafel

Det är varmt och solen skiner på det tält som barncancerfonden har ställt upp utanför Ica Maxi Stormarknad i Köping. Där serveras mat och dryck till cyklisterna som cyklat från Lund och ska vidare mot Stockholm.

- Vi ger dem köttbullsmackor, fika och snabba kolhydrater. Sedan massor med vätska, det är väldigt viktigt att de får i sig vätska i dag när det är så varmt, säger Nathalie Hillerström, som är med och ser till att allt går bra för deltagarna.

Loppet startade i Lund den 28 juli och varje dag har det varit olika etapper. Under fredagen var det dags för den sjätte etappen, mellan Västerås och Örebro, och Köping var ett av ställena som deltagarna stannade för en paus för att få i sig lite mer energi.

Det är 85 deltagare som cyklar hela sträckan men flera deltagare ansluter under loppet och är cyklar med under delar av loppet.

- Det varierar lite, ibland kan det vara 20 till 30 extra deltagare. Jag tror att under den sista sträckan kommer det i alla fall vara över 100 personer som cyklar, säger Nathalie Hillerström.

Cecilia Håkansson är en av deltagarna och hon anser att det är viktigt att samla pengar till Barncancer fonden.

- Varje dag får ett barn cancer, den siffran kan bli mycket lägre. Vi gör det här för barnen, säger Cecilia Håkansson.

Hittills har det gått bra och fastän det under några dagar har regnat så anser Cecilia att det varit bra väder för ett cykellopp.

- Det är varierande väder. En dag var det upp till 32 grader och nästa dag var det 13 grader och regn. Men det har gått jättebra ändå, säger hon.

Det är bara två dagar kvar tills de är framme i Stockholm och Cecilia är taggad.

- Det är en sån härlig stämning!

Arne Andersson har varit med sex gånger och cyklat hela sträckan, i år är det även hans tredje gång som ledare.

- Det är så häftigt. Man gör något vettigt med det stora intresset man har för cykling, säger Arne Andersson.

Målet är att samla in 1 500 000 kronor, hittills har de nästan kommit upp i 1 300 000.

- Vi kommer lätt att fixa det och få ihop alla pengar.

Men även fast det är en lång sträcka att cykla är Arne lite sorgsen över att loppet redan ska ta slut.

- Det är fantastiskt att få göra det här. Man får en sådan gemenskap, förklarar han.

Ica-handlaren Peter Danielsson är glad över att få vara med och stötta en insamling som "Ride of hope". Han berättar att det var en självklarhet när de fick förfrågan att vara matsponsor.

- Vi fick förfrågan att vara matsponsor och det var självklart, de cyklar för en insamling till barncancerfonden, vi vill hjälpa till.

Cykelloppet "Ride of hope" har genomförts elva gånger och sträckan varierar från år till år. I år är loppet totalt 114 mil och deltagarna får själva bestämma om de vill cykla hela sträckan eller bara vara med under en kortare bit. Cykelloppet arrangeras för att samla in pengar till Barncancerfonden.