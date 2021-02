CW Rör begärs i konkurs: Hyresskuld på nästan en miljon

Arbogabaserade CW Rör, Cyrus-Wallenborg AB, begärdes under onsdagen i konkurs. Bakgrunden är en lång tids ekonomiska problem med skulder i mångmiljonklassen. Ett misslyckat försök att genom rekonstruktion nå ackordsuppgörelser med de företag som CW Rör har skulder till har nu fått till följd att företaget begärts i konkurs.

Enligt Västmanlands Tingsrätt, som fick konkursbegäran under onsdagen, är det hyresvärden i Arboga, fastighetsägaren till lokalen på Strängen, som lämnat in begäran om konkurs. Anledningen sägs vara att CW Rör inte betalat hyran under hela 2020 och inte heller under januari och februari i år. Sammanlagt handlar det om en hyresskuld på 916 350 kronor.

Datum för konkursförhandling är satt till den 4 mars. Då avgörs om det verkligen blir konkurs.