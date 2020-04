Coronakrisen tvingar Bbl/AT att permittera: ”Just när riktig journalistik behövs som mest”

Sjunkande annonsintäkter och en oro för ännu större tapp i försäljningen framöver, ligger till grund för Mittmedias beslut om att korttidspermittera journalister.

– Vi märker tydligt att vårt innehåll är efterfrågat just nu. Bara under förra veckan fick vi 38 nya prenumeranter. Det känns helgalet att tvingas permittera nu när riktig journalistik behövs som mest, men under mars har annonsintäkterna i Mittmedia rasat med närmare 25 procent, säger Helena Tell, chefredaktör.

Hon förklarar att tidningen tvingas till åtgärder då intäktstappet kan bli ännu större framöver.

– När annonsmarknaden dyker som den har gjort måste vi agera för att inte hamna i ett ännu tuffare läge.

Förslaget om korttidspermitteringar utgår från en arbetstidsförkortning med 20 procent och en löneminskning med 4 procent.

– För Bbl/AT:s del innebär permitteringarna att vi inte kommer att ha någon lokal bemanning under helgerna och en reporter mindre i tjänst under vardagarna. Även jag går ner 20 procent i arbetstid, säger Helena Tell.

Beslutet att slopa den lokala helgbemanningen har att göra med att en stor mängd evenemang och händelser mer eller mindre stoppats på grund av coronaviruset.

– Vi fokuserar våra resurser till vardagarna. Om det sker större olyckor eller nyhetshändelser då vi inte är bemannade lokalt har vi frilansare som vi kan kalla in.

Helena Tell fortsätter:

– Under kvällar och helger har vi stor hjälp av nyhetsdesken på VLT i Västerås som även håller koll på Köping, Arboga och Kungsör.

Helena Tell hoppas att läsarna förstår situationen som tidningen, och många andra företag, befinner sig i på grund av coronakrisen.

– Vi ska göra vårt yttersta för att fortsätta att leverera bra journalistik, men vi kommer att tvingas prioritera ännu hårdare än vad vi gör i dag. Vi vill alltid vara en del av KAK-bornas vardag, i dessa märkliga tider känns det viktigare än någonsin, säger Helena Tell.

Även annonsavdelningen på Bbl/AT förhandlar om kortidspermittering.

Arbetstidsförkortningen bland journalisterna på Bbl/AT gäller till 30 juni.