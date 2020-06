Coronadrabbade föreningar kan få stöd: ”En del har det tufft”

Många föreningar har haft, och har, en jobbig tid under de restriktioner som råder under coronakrisen. Mängder av arrangemang ställs in med uteblivna publikintäkter som följd, och även vanlig föreningsverksamhet ligger i många fall nere.

– Som det verkar på de kontakter vi haft har föreningslivet i Kungsör ändå klarat sig relativt skapligt. En del föreningar är ganska lindrigt drabbade medan andra haft det tuffare, som inom idrotten. Man har till exempel varit tvungen att ställa in marknader och loppisar som brukar ge inkomster, säger Mikael Nilsson, kultur- och fritidschef i Kungsör.

Kungsörs kommun har därför sedan en tid jobbat med ett åtgärdsprogram. Det har nu presenterats, och innehåller flera olika delar. Bland annat kan kommunen efterskänka hall- och planhyror för drabbade föreningar, och man garanterar ett lokalt aktivitetsstöd på minst samma nivå som förra året.

Föreningar som lidit ekonomisk skada knuten till coronakrisen och restriktionerna i samhället kan också söka extra bidrag för det.

– Då får föreningen ansöka med en redovisning av minskade intäkter som kan knytas till pandemin och jämföra med 2019. Däremot ersätts inte sådant som minskade sponsorintäkter, säger Mikael Nilsson.

– Det handlar i första hand om att föreningarna ska kunna överleva och hålla sin verksamhet igång.

Åtgärdspaketet gäller för perioden mars-augusti. Det är dock inte omöjligt att stödåtgärderna kan komma att förlängas, säger kultur- och fritidschefen.

– Vi tittar naturligtvis på utvecklingen framöver. Skulle det bli så att situationen kvarstår till hösten, till exempel begränsningarna i antalet deltagare på evenemang, kan det bli aktuellt att diskutera en fortsättning.