Conny Strömberg lägger av – satsar på ny karriär: ”Jag har en fördel”

26 olika klubbar och den första säsongen på seniornivå år 1994/95. Under den tiden har han bland annat hunnit spela i VIK under två olika perioder, IFK Arboga likaså och spelade under den gångna säsongen 31 matcher med Surahammar, och stod då för 27 poäng.

Men nu ser Conny Strömbergs långa resa inom ishockeyn ut att ta slut.

På fredagen berättar han för Hockeynews.se att han nu lägger av, när han inte har fått något erbjudande som gör att han kan fortsätta karriären.

Den stora anledningen är coronapandemin, som har satt käppar i hjulet för många hockeyspelare under hösten.

– Det blev extra jobbigt och sen är jag 45 år också. Det är väl de anledningarna. Hade det varit något lag som hade varit riktigt intresserat och kunnat erbjuda nånting så hade jag säkert fortsatt för jag tycker att det är roligt och jag känner ju att jag har två till fem år kvar på hög nivå, säger Strömberg till sajten.

Istället har 44-åringen, som blir 45 i november, att en ny karriär väntar runt hörnet. Conny Strömberg siktar nu på att bli spelaragent.

– Jag ska göra hockeyagentprovet som preliminärt är den 22 oktober. Jag har gått två utbildningar och sedan är det ett prov för att få licensen. Jag siktar på att göra det där provet. Det är min tanke, säger Strömberg till Hockeynews.se.

Och han tror själv att han har en stor fördel, när han har något enligt honom viktigt i sammanhanget som de andra agenterna saknar.

– Jag har en jädra fördel för jag kan ju hockey. Hälften av agenterna har väl inte spelat hockey längre än tills de var tio år. Vissa har väl inte ens spelat. Där känner jag att jag har en fördel om jag tar mig an det, men jag måste klara provet först också. Annars får man göra om det, hehe.