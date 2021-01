Christopher-Robin Ericson och Emil Norstedt målskyttar när Köping Hockey föll

Köping Hockey förlorade bortamatchen mot Eskilstuna Linden i HockeyEttan västra vår på onsdagen. 3-2 (2-0, 0-1, 1-1) slutade matchen.

Köping Hockeys tränare Jonte Berg kommenterade matchen:

– Vi startar matchen lite darrigt dom gör två mål. Sedan växer vi in i matchen och de sista åtta minuterna av första perioden skapar vi flertalet vassa chanser, men lyckas inte få in pucken. Andra perioden gör vi allt rätt förutom att få in pucken, grym period av alla grabbar. I tredje kvitterar vi och sedan är det en jämn period utan direkta farligheter. Tyvärr lyckas Linden göra det avgörande målet och vi lyckas inte riktigt få till någon farlighet på slutet.

Eskilstuna Lindens mål gjordes av Oscar Hagman, Leo Lööf och Hugo Pettersson, Köping Hockeys av Christopher-Robin Ericson och Emil Norstedt.

När lagen möttes senast slutade det med seger för Köping Hockey med 9-1.

Nästa motstånd för Köping Hockey är Lindlöven. Lagen möts fredag 22 januari 19.00 i Köpings Ishall.