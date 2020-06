Chefredaktören: Vi tar lokalfotbollen hem till er – nu drar vi igång vår livesatsning

Dova tillslag från planen, en svag doft av nyklippt gräs, sorlet från en läktare som fylls. ”Tjena, tjena och hej, hej” över skvimpande muggar med varmt kaffe.

Lokalfotboll ses bäst på plats på Ekbacken, Runevallen, Köpings IP, Vargheden, Tallåsen eller Släta IP – men i sommar finns också möjlighet att se några av Arboga Södras och Kungsör BK:s matcher på bblat.se.

Det var länge ovisst hur det skulle bli med fotbollssäsongen 2020. Precis som spelare, ledare och supportrar har vi på Bärgslagsbladet/Arboga Tidning väntat på besked.

I februari stod det nämligen klart att vår ägare, tillsammans med flera andra mediehus, förvärvat rättigheterna för samtliga sex serier i division 1 dam, samtliga sex serier i division 2 herr och samtliga tolv serier i division 3 herr under de tre kommande säsongerna, 2020–2022. Totalt närmare 3 500 matcher per år som du som prenumerant kan ta del av.

Fotbollssommaren 2020 kommer inte att bli någon annan lik, vare sig sportsligt eller supportermässigt. Säsongen är rekordkort, lagen möts bara i enkelmöten, och matcherna spelas utan publik på plats (som läget ser ut i dag).

Men det är inte därför vi satsar på direktsänd lokalfotboll, det gör vi för att vi är en lokaltidning som vill komma nära våra läsares hjärtefrågor. Emellertid kommer satsningen väldigt passande.

Vi kommer att visa sju lokala matcher, två med Kungsörs BK och fyra med Arboga Södra. Därtill, säsongens höjdpunkt, derbyt på Runevallen i augusti.

På måndag kickar vi igång det hela. Då kan du se säsongspremiären mellan Adolfsberg och Kungsör direkt på vår sajt. Avspark 19.30.

Så sätt på kaffet, öppna ett fönster och släpp in gräsdoften och gå sedan in på bblat.se/livesport på datorn eller se matchen i vår app, du hittar våra livesändningar under avdelningen ”Sport”.

Jag törs lova mycket fotbollsdramatik på Bbl/AT:s plattformar den här säsongen. Det finns inte tid för nåt småputtrande, det är full fart från start som gäller för lagen. Det gäller även för vår satsning på livesport. Så häng med – nu kör vi!

Här kan du hitta information om hur du aktiverar ditt plusabonnemang inför premiärmatchen.

Här hittar du listan över alla matcher för säsongen.