Chefredaktören: Svärmor satte kaffet i halsen och undrade om jag blivit tokig – därför lägger jag ner en tidningsklassiker

Det var faktiskt min svärmor som undrade det. Om jag var tokig, alltså.

Hon hade satt morgonkaffet i vrångstrupen när hon läste blänkaren om att vi skulle sluta med dagboken.

”Den får du inte röra”, sa hon bestämt.

Snacka om snabb, tydlig och nära läsarrespons!

Paradoxalt nog betyder den här nedläggningen att vi faktiskt kan göra mer.

Jag förstår hur hon, och ni andra som har hört av er, tänker: ”Ni har ju lovat mer lokalt innehåll – och så lägger ni ner och tar bort istället.”

Mer av sådant som fler läsare vill ha.

Här är det på sin plats att förklara vad dagboken är, och hur den fungerar, för stor del av er har ingen relation till dagboken. Våra läsare under 45 år använder andra kanaler för att informera sig om föreningslivet. De är med i grupper på Facebook, prenumererar på nyhetsbrev eller följer föreningarna på Instagram.

Men ni pensionärer är hängivna läsare av dagboken.

Det märks också på dagbokens innehåll. Det är nästan bara pensionärsföreningar som skickar in information om sina aktiviteter. Det är så dagboken fungerar. Det är föreningarna själva som skickar in innehåll till dagboken, men det är vi på redaktionen som hanterar det inskickade materialet så att det kommer in i tidningen.

I dag är vi sex journalister på Bbl/AT:s redaktion, inklusive mig. Förutom att bevaka våra tre kommuner genom artiklar och live-tv-sändningar är vi fotografer, webbredaktörer, och insändarredaktörer.

Så är det att vara journalist på en mindre tidning år 2019.

Journalistik handlar om prioriteringar och för att göra mer av något måste vi göra mindre av något annat. Varje vecka lägger en reporter ungefär fem timmar på att läsa igenom, sortera och korrigera dagboken. Det är också vi som tar emot alla samtal om ändringar på det insända materialet. Det är tid som jag vill använda på ett annat sätt, ett bättre sätt. För mig är det att göra innehåll som berör, upprör och engagerar. Som berättar om människorna som bor här. Om deras vardag, liv, livsöden, oro, drömmar och funderingar.

Det är så jag tycker att en riktig lokaltidning ska vara.

