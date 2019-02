Konstrundan flyttar ut från sitt galleri: ”Behöver ha in fler yngre om vi ska satsa på ny lokal”

Anmäl text- och faktafel

Konstrundan har haft lokalen som tidigare härbärgerade Föreningsbanken. Där har man samsats med föreningen Arboga Medeltid, som haft sitt klädförråd i det gamla bankvalvet. Tidigare fanns också Arboga i centrum i lokalen.

Föreningen Konstrundan samlar en stor del av Arbogas konstnärer och medlemmarna har haft en fin lokal att ställa ut sina alster i. Föreningen har haft lokalen bemannad och öppen under tre timmar varje lördag. Likaså har lokalen varit en given utställningshall varje år under just konstrundan.

– Under våra öppettider har vi haft en hel del besökare och det har även kommit utsocknes besökare som turistat i Arboga, berättar Matti Aldsjö, en av dem som är med och driver föreningen.

Under åren har föreningen haft god hjälp av kommunens turistbyrå och och dessutom har hyresvärdarna haft en låg hyra.

– Både Maxab och nu Lund har varit hyggliga mot oss. Det är inte mycket att säga om nu när de hittat en hyresgäst som vill in i lokalen, säger Matti Aldsjö.

Någon ny lokal är inte aktuell i dagsläget.

– Vi har inget nytt på gång och vi har heller inte råd att ha en lokal eftersom vi inte säljer så mycket, säger Morgan Hangren, en annan av konstnärerna i Konstrundan.

Matti Aldsjö menar att det till viss del är en åldersfråga.

– Många av våra medlemmar börjar bli rätt gamla och vi behöver ha in yngre förmågor om vi ska satsa på en lokal.

Klart är i varje fall att Konstrundan fortsätter med sin populära konstrunda under pingsthelgen, precis som tidigare år. Den verkar bara öka i popularitet och årets upplaga den 8-9 juni blir för 25:e gången.

De senaste åren har man haft ett dussintal platser som folk kan besöka och där träffa olika konstnärer som ställer ut. Föreningens förhoppning är att det ska bli något liknande även i år.

– Lite problem blir det förstås när vi inte har vår lokal kvar efter den 1 april, men vi har eventuellt en tillfällig lösning på gång, säger Matti Aldsjö.

Länsförsäkringar fastighetsförmedling flyttar in från sin lokal längre ned på Kapellgatan. Flyttsträckan är inte mer än runt 50 meter.

– Vi får en större lokal och ett klart bättre läge, förklarar fastighetsmäklare Maria Hellström.

Maria och hennes gäng kommer att samsas med Medeltidsföreningen, som kan vara kvar med sina kläder i bankvalvet.