Bruksbostäderna vid Vargheden är till salu – mäklaren om priset och intresset från köpare

Enligt mäklaren Kjell Andersson ägs de 14 fastigheterna av Wiborgs fastighets AB. Bakom bolaget står samma personer som även äger Kolsva lantbruk och Kohlswa herrgård.

– De har ägt fastigheterna under ganska lång tid, cirka tio år, och har lagt ner mycket jobb och pengar under den tiden. De har rustat husen, lagt om tak och dragit in fjärrvärme, säger Kjell Andersson.

Han menar att bostäderna håller normal standard och trots att det är relativt låga hyror går det bra.

– De här fastighetsägarna har varit duktiga och vad jag vet är hyresgästerna nöjda. Ägarna har också sagt att de har förfrågningar varje vecka från personer som vill bo där, det är ju bostadsbrist även i Kolsva.

För närvarande är dock alla lägenheter uthyrda.

De gamla bruksbostäderna har legat ute till försäljning under någon vecka, under den tiden har ett 20-tal intresserade hört av sig till Kjell Andersson, ingen av dem är dock från våra trakter.

– Utbudet av fastigheter med bostäder är väldigt begränsat, det finns få som är till salu.

Har du någon uppfattning om vad prislappen kan sluta på?

– Siktet är inställt på 20 miljoner. Den här typen av fastigheter kan säljas på två sätt, antingen säljer man fastigheterna eller så säljer man bolaget, då blir det istället en aktieaffär.

Vad händer med hyresgästerna vid en försäljning?

– Ingenting, de bor kvar precis som vanligt.