Brand stoppar tågtrafiken

Natten till tisdag utbröt en brand i ett industrihotell i västra delarna av Västerås. Enligt Trafikverket påverkar branden sträckorna Västerås - Arboga/Örebro/Hallsberg, Västerås - Eskilstuna, Västerås - Fagersta/Ludvika.

Prognos på när trafiken kan återupptas är onsdag klockan 08. Förseningar och inställda avgångar förekommer. För mer information om din resa, kontakta ditt tågbolag.

Stationer där tågtrafiken kan påverkas:

Eskilstuna C, Västerås C, Dingtuna, Kolbäck, Kvicksund, Ransta, Sala, Skövde C, Alingsås, Aspen, Arboga, Aspedalen, Falköping C, Floby, Floda, Gårdsjö, Hallsberg, Herrljunga, Jonsered, Kumla, Köping, Lerum, Laxå, Norsesund, Partille, Stenkullen, Stenstorp, Sävenäs, Töreboda, Västra Bodarne, Vårgårda, Örebro Södra, Örebro C, Göteborg C, Fagersta C, Fagersta Norra, Hallstahammar, Ramnäs, Surahammar, Smedjebacken, Söderbärke, Vad, Virsbo, Ängelsberg, Ludvika.