Det visade sig att ödehuset som brunnit ner natten mellan söndag och måndag åter krävde en insats från räddningstjänsten. Branden hade blossat upp igen och räddningstjänsten fick hälla på lite extra vatten. Det fanns ingen spridningsrisk.

Det var under natten mellan söndag och måndag som det första larmet om brand på platsen kom. Huset var då helt övertänt och räddningstjänsten tog beslut om att det skulle få brinna ner under ordnade former. Hur branden initialt startade var på måndagen oklart.