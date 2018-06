Från Sydafrika till Sverige – till slut hittade de drömhemmet

Morné, som ofta kallas för Monne, jobbade med bygg redan i Sydafrika. Han lämnade landet under den oroliga tid som följde efter att apartheid avskaffades och flyttade till London där han har jobbat inom bygg sedan dess.

Där fanns också Ulrika, som kommer från Dala-Järna och träffade Morné på sitt första jobb som designer. Kort därefter startade paret sitt första företag.

– Min chef sa till mig att ta ut Ulrika på en dejt eftersom hon var ny i stan, så det gjorde jag, säger Morné.

– Och det blev ju en lyckoträff, säger Ulrika med ett leende.

Ulrika har under åren arbetat som designer och med byggritningar för en rad företag och utbildade sig även på en av världens mest ansedda designskolor, Chelsea College of Art.

När Morné och Ulrika bestämde sig för att flytta till Sverige med barnen sökte de intensivt efter drömhemmet på Hemnet, men det tog sin tid. Huset fick i princip ligga varsomhelst bara det var prisvärt, hade en sjötomt och var ett renoveringsobjekt med gamla anor som som de kunde ta sig an.

– När vi hade bestämt oss för huset så ritade vi upp en planlösning i detalj. Av erfarenhet, inte minst hos kunder så vet jag att varje ändring kostar enormt mycket pengar så vi bestämde oss från början exakt hur vi skulle ha det, säger Morné.

Morné har en stor passion för gamla byggnader och fick i London arbeta med både nya och gamla hus och lägenheter.

– När jag arbetade på en etablerad byggfirma i London fick jag certifikatet "The Guild of Master Craftsmen" för de bästa inom bygg i England. I och med den utmärkelsen så fick jag möjligheten att arbeta med en rad prestigefyllda jobb. Några exempel är prinsessan Dianas bror Earl of Spencer, Annie Lennox och Rothschildfamiljen, säger Morné.

Trots framgångarna i London var de ändå helt överens om att det var rätt tid att flytta, inte minst för barnens skull. Både Morné och Ulrika är födda och uppvuxna på landsbygden, den ena i Dalarna och den andra i Sydafrika. London var hektiskt och barnen var tvungna att vara väldigt skyddade.

– Vi ville inte att barnen skulle växa upp i London utan lite mer som vi gjorde. I London var barnen inlåsta i skolan och var tvungna att bli lotsade var de än gick. Här kan de cykla till skolan och röra sig fritt utan en vuxen.

Tv: Därför valde Morné och Ulrika huset i Torsåker

Morné och Ulrika lämnar inte mycket till slumpen varken i arbetet eller det privata. Äldsta barnet är 12 år och även om de inte vill att barnen ska flytta hemifrån tidigt så har de redan en plan för hur de ska använda det stora huset när barnen är utflugna.

– När ungarna flyttar så kan vi ju hyra ut, ha airbnb eller liknande. Därför har vi förberett för kök i den delen av huset där Vera bor idag, säger Morné.

Eftersom Morné och Ulrika har drivit företag inom bygg och design ihop från och till i tjugo så är det inte främmande att vara kollegor i deras nystartade företag i Hofors. Företaget står på två ben idag. Dels bygg, design och ritningar på både planlösningar och trädgård, dels Ulrikas konst som hon säljer och ställer ut.

– Vi jobbar bra ihop, bollar mycket idéer och kompletterar varandra. Monne är ute och träffar mycket människor medan jag är mer för mig själv, satsar på mitt målande och har massor med idéer. Jag tror det är jättebra för han vet vad som fungerar rent praktiskt, säger Ulrika.

Fakta

Vilka: Morné "Monne" och Ulrika Muller, dottern Vera, sonen Luke och hunden Rocky.

Var: Ett 350 kvadratmeter stort före detta SKF-lägenhetshus från tidigt 1900-tal med sjötomt i Torsåker.

Bakgrund: Morné har drygt tjugo års erfarenhet av bygg och design och har arbetat som anställd för ett byggföretag i Hofors i 1,5 år. Ulrika har även hon runt tjugo års erfarenhet av att ha arbetat med och studerat inredningsdesign och konst.

Vad: Är båda delägare i det nystartade företaget Muller 2 Design & Bygg AB registrerat i Hofors.

