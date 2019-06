BILDEXTRA: På vintagejakt med Heidi Hed: "Man får mycket kommentarer när man ser ut så här"

Surabon Heidi Hed, 38, älskar vintageklänningar och har över 300 stycken i garderoben plus en massa andra plagg. Hon är även en av medlemmarna i föreningen Västerås Retro som anordnat Västerås Retromarknad två år i rad och kommer göra det även i oktober i år.

VLT träffar henne en grönskande majdag för att tillsammans ge sig ut och söka skatter.

Heidi är för dagen klädd i en svartvit Marimekko-klänning och turkos 60-talskappa. Även håret är 60-talsinspirerat och den svarta eyelinern är pricken över i:et och gör hennes livfulla bruna ögon om möjligt ännu uttrycksfullare.

– Man får mycket kommentarer när man ser ut så här. Och de tycker det är kul. Det är aldrig någon som säger något negativt. Det är skönt, säger Heidi Hed.

Vi har väl aldrig haft så mycket pengar som idag och vi har så usla kläder.

Heidis energi matchar hennes kläder och orden sprutar när hon pratar om en av sina favoritintressen - vintage. Ett annat är att köra mountainbike i skogen, ju lerigare desto bättre, men idag fokuserar vi på kläder.

– Jag tror människor uppskattar retro och vintage för det är glada färger och det är miljötänk och det är oftast väldigt hållbara grejer, både möbler och kläder. Det ligger rätt i tiden, säger Heidi.

Målet med dagen är vintagemeckat "Lata Pigan" i Vela utanför Enköping, drygt 25 minuters bilfärd från Västerås. Men vi börjar med en loppis i Sura som anordnats samtidigt som en fordonsträff.

Heidi hittar genast ett par örhängen för 20 kronor som blir dagens första köp.

– Det skulle kunna vara 80-tal. Det känns som om någon har köpt dem när de varit utomlands på semester, säger Heidi.

Heidi är inte fast i en tidsperiod, i sin garderob blandar hon allt från tidigt 1900-tal till 90-tal.

– Jag tycker inte man ska låsa sig i ett årtionde för då missar man så mycket roliga grejer.

Hon går vidare till en klädställning och går igenom plaggen. Hon fastnar vid en kavaj, ställer frågor till säljaren om tidigare ägare men kan inte riktigt åldersbestämma den. Stilen är gammal men foder och sömmar känns moderna.

– När jag inte vet går jag till en av alla Facebook-grupper* som fokuserar på vintage och det är alltid någon som är expert som kan svara, säger Heidi.

Jag hittade en Ägget-fåtölj med fotpall för 60 kronor.

Vi åker vidare mot Västerås för att besöka Stadsmissionen, Brödet & Fiskarna och Lifecenter Second Hand.

Förutom att Heidi Hed pluggar till bild- och historielärare på heltid så jobbar hon deltid som lärare. Hon har även man, fyra barn och villa i Sura. Men om hon har en stund över springer hon gärna in på närmaste loppis eller second hand-butik.

Det blir ofta Stadsmissionen eftersom det ligger på vägen hem från jobbet.

– Ska jag inte hämta på förskolan då kan jag springa in där. Det tar kanske en kvart för mig för jag är där så pass ofta. Man har hållit på så länge så behöver man bara gå förbi raden så ser jag på materialet, på mönstret, färgerna om något är intressant. Det har jag fått lära mig. I början plöjde man igenom mycket skit.

– Ett tips är ju att gå ofta. Folk tror man har hemliga ställen och undrar vilka ställen jag går till. Jag bara: "Alla". Det finns inte ett guldställe. Jo "Lata Pigan", men då får man betala mer. Men Margareta lägger ner ett otroligt jobb på det där.

Den här lördagen är det fullt på Stadsmissionens parkering.

– Oj, va mycket folk. Jag brukar inte vara här på helgen. Jag är inte en sådan där som står i kö, säger Heidi.

Hon söker med blicken i skåpet med smycken och accessoarer. Hon får syn på en 50-talsbrosch gjord av skinn och päls formad som en blomma.

För mig är det inte maskeradkläder.

– Broscher med päls är typiska för den tiden men jag har aldrig sett en sådan förut, säger Heidi.

36 kronor kostar den. Det blir ett köp.

– Jag är snål!

Vad betalar du för en vintageklänning i bra skick?

– Är det någonting jag redan har något liknande, då ska det vara billigt, cirka en hundring max. Men är det något jag inte har eller något särskilt material eller mönster, då är det svårt att säga.

Är du bra på att använda allt du köper?

– Både ja och nej, vissa plagg köper jag ju fast de kanske är för små eller för stora, men då får jag någon fix idé att jag ska rädda saker. Men jag lånar ut mycket. Om kollegor eller kompisar ska på maskerad eller för något speciellt. Jag har allt möjligt. För mig är det inte maskeradkläder.

Vad är främsta anledningen till att du gillar vintage?

– Det är mycket roligare kläder. Nu börjar det komma mer färg på moderna kläder också men ett tag var det bara svart och vitt och tråkiga snitt. Som jag tycker är tråkiga. Men jag har gillat det här sedan jag var liten men då visste jag inte att det fanns.

På Brödet & Fiskarna hittar Heidi två klänningar att prova. En blåvitrutig troligtvis hemmasydd 60-talare, och en grön safariinspirerad längre klänning från möjligtvis 80-talet.

Just den här dagen var ett plagg för litet och ett för stort. Att hitta det perfekta vintageplagget är inte alltid så lätt. Vilket ju är en del av charmen. Jakten på skatter.

De grå molnen som på förmiddagen släpper en och annan regndroppe börjar spricka upp när vi åker på kurviga landsvägar genom åker och skog till Lata Pigan.

Här ute i Vela har Margareta Backström Öberg huserat i drygt 18 år. Till en början var det väldigt litet men sedan 2004 är det registrerat som firma.

Nu skiner solen från en blå himmel och Margareta bjuder på kaffe och syltkakor utanför ladorna och berättar om hur många skatter man hittade i början på 80-talet när hon studerade på Konstfack i Stockholm.

– 60-talsgrejer var det fulaste du kunde tänka dig på 80-talet. Det kryllade av dem. De var fullständigt ointressanta och kostade absolut ingenting. Det var som att hitta furustolar. Ja, nu börjar väl de bli intressanta, säger Margareta som var en av få som såg ett värde i de sakerna då.

– Jag hittade en Ägget-fåtölj med fotpall (Arne Jacobsen) för 60 kronor som jag inte köpte för jag hade ingen bil och mitt studentrum var fullt. Jag pratade med min pappa om att hyra ett förråd och förvara sådana här gamla designgrejer men det var den sämsta affärsidén han hade hört talas om sa han. Det var ett misstag. Man hade kunnat vara miljardär flera gånger om.

Om jag var världsdiktator då skulle jag förbjuda syntetmaterial direkt.

Tillsammans dyker vi ner i en av de två ladorna som är fylld till bredden med vintageplagg. Margareta och Heidi småpratar och berättar hur man ska titta och tänka för att åldersbestämma ett plagg. Man synar sömmar, dragkedjor, märken och tvättlappar.

Finns det tvättråd med symboler är det inte äldre än 1965. 1950-talsplagg och äldre har ofta dragkedjor i metall. 40-talsplagg har dragkedja i sidan av plagget och den är ofta väldigt kort, eftersom det var en dyr sak att köpa på den tiden.

Äldre kläder har ofta mycket sömsmån eftersom de gjordes för att hålla länge. Är storleken markerad med S, M eller L är det sällan gammalt. Resår i midjan kom inte förrän slutet på 70-talet.

Tryckknappar är inte en ny uppfinning utan det hittar man även i 1800-talsplagg. Sicksacksömn blev vanligt i Sverige efter 60-talet men det fanns även innan.

– Det är lurigt för det finns alltid undantag. Och ett plagg som är sytt på 70-talet kan ha en dragkedja från 30-talet, säger Margareta.

– Jag är mer intresserad av insidan av plagget än utsidan. Det är insidan som visar vad det är för någonting. Höjden på tillverkningen. Om det är dåligt sytt, det kan man fixa till. Om det är skador kan man laga. Men är det ett dåligt tyg kan du aldrig göra något bra av det. Det är som att försöka laga mat av dåliga råvaror. Om jag var världsdiktator då skulle jag förbjuda syntetmaterial direkt. Det enda det leder till är en massa mikroplaster i haven. Det är fult och äckligt på alla sätt och vis. Det finns inget bra med det, säger Margareta.

Plagg där det står Made in China eller Made in Taiwan är inte gamla, men däremot kan de vara det om det står Made in England eller USA.

– Men man måste titta på plagget. Jag menar folk reste ju då också och köpte kläder, säger Heidi.

Heidi håller upp en klänning där man ser att lappen är bortsprättad (och då mycket svårare att identifiera).

– Det är ett big no no!

Heidi berättar om sin mormor som sydde sina egna kläder och alltid var välklädd trots en mycket knaper ekonomi. Margareta inflikar:

– Folk var mer välklädda förr fastän man inte alls hade samma ekonomi som idag. Vi har väl aldrig haft så mycket pengar som idag och vi har så usla kläder. Usla grejer överhuvudtaget. Konsumtion är att gå och handla, dra kortet, få en påse och gå hem. Det är shoppingen i sig som drar. Din mormor var mycket smartare, där låg tillfredsställelsen i att lägga ner otroligt mycket jobb för att få fram det där plagget som hon använde jättemycket, lagade och underhöll. Där var njutningen att få ha det där fantastiska plagget på sig. Den här trängtan efter någonting, att få gå och längta efter någonting. Den är underskattad nu.

* Exempel på Facebook-grupper för vintageälskare

► Frågor & svar om vintage och retro

► Vintage info/tvättråd/märkning & inspiration

► Retro och vintage pärlor

► Kläder från 50-60-70-talet - köp och sälj