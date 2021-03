Bollarna är i rullning för biljardesset My Nguyen

Idrottsvärlden tog paus förra våren när pandemin slog till. För 19-åriga biljardspelaren My Nguyens del innebar det att ställa om siktet och rikta det mot EM, som skulle ha avgjorts i november.

– Jag blev erbjuden en plats av förbundskaptenen så jag satsade, men kände att det var osäkert om tävlingen skulle bli av. Jag avvaktade lite med att gå in 100 procent, därför la jag inte så mycket tid på träningen på sensommaren.

Hennes farhågor stämde. När november närmade sig blev rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten att inte resa utomlands och Svenska biljardförbundet beslutade därför att inte skicka någon trupp.

– Det kändes segt när allt pausades. Jag hade gjort min första internationella tävling, som jag vann. Jag var precis där jag vill vara med mitt spel. För att komma dit hade jag offrat mycket.

Senaste tävlingen som My Nguyen genomförde var för drygt ett år sedan, när hon deltog i nordiska mästerskapen i 10-ball. Då hon tog guld.

– I våras valde jag att plugga vidare. Jag sitter just nu i mitt föräldrahem i Kungsör, eftersom utbildningen är på distans.

Hon studerar på ekonomprogrammet på högskolan i Gävle. My var på väg till en klubb i Gävle men eftersom det blev distansstudier har hon fortsatt i Eskilstunaklubben BK Stöten. Där har hon dock knappt satt sin fot eftersom hon främst tränar på det egna biljardbordet i föräldrahemmet.

– Förbundet har sagt att det är tävlingsfritt till slutet på juni. Tävlingarna är det som alltid har utvecklat mig bäst. Det är svårt att motivera träningarna när jag inte har någon tävling att sikta på.

My tävlar i tre discipliner: 8-ball, 9-ball och 10-ball. Innan covid-19 övade hon cirka tre timmar per dag. Nu ligger snittet på under tio timmar i veckan.

– Det blir inte lika mycket träning när jag har tentaperiod. Men jag måste träna hårt för att stanna på min nivå och förhoppningsvis utvecklas. Jag hoppas att det arrangeras ett SM efter sommaren.

My hoppas även på att bli uttagen till EM. Att tävla på seniornivå gör henne inte nervös.

– Jag har tävlat mot seniorer innan, sporten är inte så stor i Sverige, jag har mött både män och kvinnor. Men jag vet inte om jag just nu är på den nivån som krävs för EM.