Personen i fråga åtalades för ha använt en av polisens bilar en vecka under sin semester 2017 och under mer än en vecka för andra privata ändamål under hösten 2017.

Den anställda använder vanligtvis bilen i sin tjänst hos polisen i Västmanlands län och frikänns nu från åtalet om tillgrepp av fortskaffningsmedel. Enligt Tingsrättens bedömning går det inte att utesluta att personen ifråga har fått klartecken från sin chef att använda bilen i privat bruk.