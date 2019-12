Bildextra: Träningssärskolan spelar ”Scener ur Malakias barndom” till förmån för Musikhjälpen

T1-träningssärskolan i Köping har gjort många projekt för att samla in pengar till Musikhjälpen. En av dessa är den här föreställningen som spelas två gånger på tisdag, den 3 december, klockan 9.00 och 12.30. på Hagateatern i Köping.

Regissören, manusförfattaren och ledaren Maria Berggren berättar att i vanliga fall har skådespelarna ett år på sig att öva, men då Musikhjälpen alltid är i december bestämde de sig för att göra en mindre föreställning redan i år. Det är ett eget skrivet manus av Maria Berggren och Carina Eriksson.

Malakias var pojken som i slutet av 1800-talet blev dömd för att ha tänt en eld som brände ned stora delar av Köping. I T1-träningssärskolans uppsättning fokuseras det på hans barndom och Malakias spelas av Elias Douhan.

Bbl/AT besökte genrepet.

– Jag tycker det gick bra. Malakias får leka med de andra barnen Bro bro breja och kurragömma, säger Elias.

Malakias bus leder till stöld och därefter blev inte steget stort att anklaga stadens bråkmakare för branden, menar manusförfattarna.

Flera av skådespelarna tycker om att sjunga och det lyfter de gärna fram. Jag ser hur glädjen sprids och gruppen slappnar av när de får sjunga.

– Jag gillar att sjunga, den som går ”Bra, jag har dig” är min favorit att sjunga, säger Elias.

Elias säger att han fått öva för att lära sig visa olika känslor på scenen. Den som spelar Malakias syster Hilda berättar att hon blir ledsen när Malakias blir bortskickad efter branden.

– Det gick bra i dag. Jag gillar när jag får busa med Malakias. Jag är busig, säger Haneen Dager, som spelar Hilda.

– Han var oskyldig tror jag, säger Haneen Dager.

Malin Moberg Fransson spelar en kvinna som bor i staden. Hon är med och tittar på branden i hamnen.

– Det är inte riktig rök. Det är jättelyxigt att få ha ofarlig rök på scenen, säger Malin.

Hon fortsätter:

- På riktigt är det inte så bra att det brann. Riktig brandrök är farlig. Jag spelar att jag fått rök i lungorna och hostar ut det.

Haneen vet att skådespelarna ska få besöka glasburen på Stora torget i Västerås den 12 december. De kommer vara med några minuter mellan klockan 11-12.

– Jag hoppas vi kan sjunga där.

Exakt vad träningssärskolan från Köping ska säga eller göra i direktsändning inne i glasburen vet de inte. De får bara några minuter där.

Fakta Musikhjälpen 2019

Musikhjälpen är ett direktsänt radioprogram som sänder i sex dygn där tre programledare stängs in i en ”glasbur” i sex dygn utan fast föda. Syftet med Musikhjälpen är att samla in pengar till ett projekt. Under tiden sänder de radio och tv 24 timmar om dygnet hela perioden, samtidigt som lyssnarna och tittarna kan önska låtar mot att de skänker pengar. Årets tema är Sex är inte ett vapen.

Musikhjälpen sänds 9-15 december från Stora torget i Västerås. Årets programledare är Miriam Bryant, Daniel Hallberg och Farah Abadi. Bidragen till Musikhjälpen kan bland annat gå till fysisk och psykisk vård för överlevare, till hjälp att driva rättsprocesser och möjlighet till utbildning för att undvika en framtid i fattigdom och utsatthet.