Bildextra: Nu byggs det på höjden vid Gropgården

En stor byggnadsställning med tält har rests över platsen där det första av de fem lägenhetshusen ska uppföras.

– Byggblocken är i trä och tältet kommer att stå där tills taket är på och allt är helt tätt, säger Håkan Larsson, vd på Sturestadens fastighet AB.

Under måndagen hade samtliga element till lägenheterna kommit och under tisdagsmorgonen rullades de första byggblocken in med lastbil.

Skanska är den entreprenör som utför byggnationen och produktionschef Jimmy Karlsson tycker hittills att arbetet har gått bra.

– Den största utmaningen har varit leveransstörningar i och med pandemin och översvämningarna i Europa. Arbetet har dock gått bra och vi håller tidplanen, säger Jimmy.

En annan utmaning är att få tag på personal.

– Idag är vi sex stycken som monterar men när vi gör andra moment kommer vi vara så många som 45 stycken arbetare på plats. Vi jobbar fortlöpande med rekrytering, säger Jimmy.

Markarbetet inför uppförandet av fastigheterna har pågått sedan våren. Betongplattor har gjutits och det har förberetts för fjärrvärme och VA-ledningar.

Då det har funnits ett arkeologiskt intresse för platsen har projektet fått vidta olika åtgärder för att inte förstöra för eventuella arkeologiska undersökningar i framtiden.

– Eftersom vi inte vill gräva så mycket på platsen är husen inte pålade. Arkeologer har även varit med och kontrollerat när vi har schaktat och grävt lite djupare, säger Håkan Larsson.

Enligt Vd:n har inget av arkeologiskt intresse påträffats.

– De hittade en husgrund men den kände de till sedan tidigare. Den var lite för ny för att vara av intresse för dem, säger Håkan Larsson.

I det första hus som nu byggs kommer det att finnas totalt åtta lägenheter. Av dessa är fyra tvårumslägenheter på 63 kvadratmeter samt fyra fyrarumslägenheter på 97 kvadrat. Samtliga är hyresrätter och första huset kommer att vara målat i rött. Inflyttningsdatum för de nya lägenheterna är beräknat till hösten 2022.

– Beroende på hur byggprocessen går kan det bli inflyttningar i två eller en omgång. Det beror också på hur besiktningen då kan genomföras, säger Håkan Larsson.