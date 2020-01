Bildextra: Festfina barn dansade ut julen på trettondagen

Granen stod så grön och grann på golvet i Björskogsskolans gymnastiksal och musikerna fanns på plats på scenen när det under trettondedag jul var dags för julgransplundring i Valskog.

Under åren har det blivit tradition att Conny Ohlsson och Roger Åstedt står för musiken och leder ringlekarna från scenen.

– Det har vi nog gjort de senaste 20 åren, nu också tillsammans med barnbarnet Hampus Åstedt, sade Conny Ohlsson.

Musikerna kallar sig lite skämtsamt för The morfars and The farfars.

– Vi tycker att det är lite roligt, men nu får vi väl också lägga till Hampus till namnet, fortsatte Conny Ohlsson.

När de stämde upp till den första ringleken var det inga problem att få ihop tillräckligt många dansare så att det räckte till två ringar. Och eftersom lekarna leddes från scenen fick de vuxna hålla ordning kring granen.

Elisabeth Källberg är den som håller i julgransplundringen som arrangeras av Valskog IK, något även hon har gjort de senaste 20 åren.

– Vi brukar ha mellan 130 och 150 besökare på juldanserna. Alla får betala entré, både vuxna och barn, men då får man fika och barnen får godispåse, sade hon.

För den som ville fanns det även en fiskdamm och ett lotteri, men de ingick inte i entréavgiften.