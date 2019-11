Bengt vill ha ett svängigare Kungsör: ”Ger högre levnadsstandard”

Bengt Lindström har väckt frågan till liv i Kungsör och har hitta en lokal som skulle passa bra för musikkonserter. Ulvesunds aula visade sig bli en lämplig plats.

Startskottet för en ny musikkultur i Kungsör blir den 24 november klockan 15, då ges en konsert med Astoria från Eskilstuna. 10-manna bandet bjuder på gamla evergreens och en och annan swinglåt, även schlagers från 1930-1950-talet.

– Jag är uppvuxen i en musikmiljö som inte finns längre, med levande folkparker. Kungsör har inte ens någon egen blåsorkester eller någon etablerad ensemble med jazzmusiker. Jag tror det går att få till igen, säger Bengt Lindström.

Projektet med att få till en nystartad musikförening går i linje med Ett kulturliv för alla under länsmusiken som syftar till att öka utbudet av musik i olika kommuner.

– Jag har sökt efter lokaler och nu hittat Ulvesund som kan ta emot kring 150 sittande i publiken. Den har tillgång till en flygel och bra omklädningsrum. Det är klart att för vissa så som Lyran är lokalen för liten, men många kan ha konsert där.

Astorias uppträdande ska ge mersmak på vad som komma skall och en intresselista finns där för att anmäla sig till en lokal musikförening.

– Vi som gillar det här jazziga, klassiska musiken och i tredje hand blåsmusik tror jag kan komma samman och få till konserter.

Till en början handlar det om att arrangera konserter, men om möjlighet finns engagera tillräckligt många musiker för att kunna hålla egna konserter framöver.

– Vi behöver en styrelse. Jag hoppas att yngre förmågor än mig kommer och vill ta ett ansvar. Jag kan vara rådande.

– Det här projektet kan fylla ett hål, eftersom det i dag i Kungsör inte finns konserter av den här typen, säger Lina Ekdahl, evenemangssamordnare på Kungsörs kommun.

Hon hjälper engagerade personer som Bengt Lindström att dra igång och har varit ett stöd vad gäller det digitala och marknadsföringen.

Vad ska få personer att engagera sig i en musikförening?

- Det gemensamma intresset för en annan musikgenre i Kungsör. Det är inte alla som orkar transportera sig till Arboga eller Köping för att lyssna på kammarmusik, jazz eller swing.

Bengt Lindström tycker denna typ av musik höjer levnadsstandarden för Kungsörarna.

Redan till helgen den 17 november kan musikintresserade få lyssna till klassisk musik i Kung Karls kyrka. Då blir det gratiskonsert med den prisade Per Gross på blockflöjt. Han gör konserten tillsammans med Benjamin Åberg på cembalo och orgel.

Fakta om Per Gross och Benjamin Åberg

I maj 2010 blev Per Gross vinnare av Solistpriset. I oktober 2010 blev Per även vinnare av första pris i Osaka International Music Competition(Osaka I.M.C), Japan, där han utöver första pris också mottog Governor of Osaka Award samt Chairman of the Jury Award.

Benjamin Åberg har Kirkemusikalisk diplomexamen från Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i Köpenhamn. Cembalo och kammarmusik har han studerat i Stockholm och vid Schola Cantorum Basiliensis i Basel. Tidigt i sin karriär blev han prisbelönt i den prestigefyllda orgeltävlingen i Erfurt vilket renderade flera solokonserter i Europa bl.a. i St: Pauls Cathedral i London.