Bbl/AT granskar: Tidigare medlemmar i Kattvännerna slår larm – en miljon togs ut: ”Var har alla pengar tagit vägen?”

Föreningen Kattvännerna i KAK startade i början av 1990-talet av privatpersonen Erik Rickardsson, som också bidrog med pengar till verksamheten.

– Han startade fonden ”Inez och Erik Rickardssons kattfond” till minne av sin avlidna fru, fonden ligger till grund för hela verksamheten. Från början fanns det 500 000 kronor i fonden men Eriks mål var att samla ihop en miljon kronor, det var en av Sveriges rikaste föreningar för katter, säger en tidigare medlem.

Medlemmar som Bbl/AT har pratat med är överens – fonderade pengarna fick inte röras, det var endast avkastningen som fick användas i verksamheten.

– Däremot var pengarna inte låsta eftersom fonden skulle placeras om med jämna mellanrum för att ge bästa möjliga avkastning. Men alla visste att fonden inte skulle röras, det framgick också av stadgarna där det tydligt stod att fonden inte kan upplösas.

Förutom medlemsavgifter och fadderverksamhet, där frivilliga skänker en summa varje månad, anordnades även loppisar och andra arrangemang, dessutom har privatpersoner skänkt pengar.

Bärgslagsbladet/Arboga Tidning har granskat föreningens årsredovisningar från verksamhetsåren 2013 till 2018. Där framgår det bland annat att de varje år, förutom räntan från fonden, fått in stora summor i gåvor och bidrag, som mest drygt 203 000 kronor under ett år. De senaste två åren har det dock tunnats ut med gåvor, 2018 stannade summan på 44 000 kronor.

En av de medlemmar som under åren skänkt stora summor till kattverksamheten är fundersam över styrelsens förklaring att verksamheten måste läggas ner på grund av skral ekonomi.

– Vid ett tillfälle tömde jag bankkontot och skänkte 50 000 kronor till katterna, pengar jag egentligen hade tänkt att köpa en bil för. Sedan har jag fortsatt att skänka stora summor, även i år. Och det är ju konstigt att de tog emot dem, de borde redan då ha vetat om att föreningen skulle läggas ner.

De tidigare medlemmarna är dock överens om att det behövs mycket pengar för att få verksamheten att gå runt.

– Det är en jättedyr verksamhet och det gäller att ligga i för att få det att gå runt, det får alla föreningar göra. Erik Rickardsson bidrog också med mer pengar, omsorgen om katterna var en stor del av hans liv. Att Kattvännerna i KAK startades med hjälp av pengar han satsat till minne av sin hustru bidrog förstås också till hans engagemang.

Erik Rickardsson har avlidit men var enligt uppgift engagerad i föreningen så länge han orkade. Under de senaste åren var han dock mycket kritisk till hur verksamheten sköttes. I dödsannonsen som publicerades efter hans begravning lämnas en uppmaning om att tänka på Arboga katthem och ett bankgironummer.

Förutom miljonfonden köpte Erik Rickardsson även huset på Ågärdsgatan till Kattvännerna. Föreningen fick fastigheten i gåva 1993.

Det har ju funnits jättemycket pengar, jag kan inte låta bli att fundera över var de har tagit vägen

Enligt en tidigare medlem togs det efter några år ett lån på 580 000 kronor, pengar som bland annat gick till stambyte och renovering av de båda lägenheterna på övervåningen.

– Det var två jättefina lägenheter som sedan hyrdes ut, det var också ett sätt att få in pengar till verksamheten.

Senare användes den ena lägenheten till personalutrymme med övernattningsmöjlighet. Under räkenskapsåret 2017 fick föreningen inte in drygt 20 000 kronor i hyra under året, året efter är det noll på den posten.

Brevet om att föreningen läggs ner är undertecknat av styrelsen den 1 oktober 2019.

– Det står att det är för få personer som ställt upp och hjälpt till men också att bristen på pengar gör att de tvingas lägga ner. Men det har ju funnits jättemycket pengar, jag kan inte låta bli att fundera över var de har tagit vägen, säger en av de tidigare medlemmarna.

