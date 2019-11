Bbl/AT granskar: Så här användes Rickardssons miljon och medlemmarnas skänkta pengar

Erik Rickardsson skänkte både huset på Ågärdsgatan och en miljon kronor till Kattvännerna i KAK. Enligt stadgarna skulle Kattfonden ligga som ekonomisk grund för verksamheten, pengarna var placerade i värdepapper och fonden kunde inte upplösas. Huset fick föreningen 1993 och möjligtvis är fonden något eller några år äldre.

Fram till 2014 använde föreningen endast avkastningen på fonden, vem eller vilka som sedan tog beslutet att börja använda fondpengarna i verksamheten har Bärgslagsbladet/Arboga Tidning inte lyckats få något svar på.

Ordförandeposten var vakant, sekreteraren avgick under våren och ersättaren har inte gått att nå, inte heller ledamöterna, revisorerna minns inte och kassören vill inte svara på några frågor om föreningens ekonomi.

Flera medlemmar säger dock att bristen på pengar gjorde att föreningen hotades av nedläggning.

– Det pratades om att det inte fanns tillräckligt med pengar till katterna, att det inte räckte till kattmat, kattsand och veterinärkostnader. Det kändes inte som något bra alternativ att tvingas lägga ner föreningen samtidigt som det fanns pengar på banken, säger en medlem.

En annan menar att tanken aldrig var att fonden skulle upplösas.

– Nej, pengarna skulle bara användas om det var nödvändigt.

Men att pengarna inte räckte för att ta hand om katterna kan det nog finnas olika åsikter om. Samma år, 2014, betalade föreningen ut närmare åttahundratusen i löner, varav 131 000 var föreningens egna pengar. Resten var olika typer av lönebidrag.

Katterna däremot ”gick med vinst”. Att ta hand om dem kostade mindre än föreningen fick in i bidrag, gåvor, medlemsavgifter och intäkter för omplaceringar. Bbl/AT:s granskning av resultaträkningen för 2014 visar att det kostade 166 564 kronor att ta hand om katterna. I den summan ingår till exempel kostnad för kattsand, veterinär, medicin och kattmat. Löner och utgifter för huset är inte inräknade. Samtidigt fick föreningen in 148 248 kronor i medlemsavgifter, gåvor, bidrag, insamlingar och från de faddrar som betalar in pengar varje månad. De fick även in 47 000 kronor för de katter som fått nya hem under året. Det ger ett överskott på 29 000 kronor.

I resultaträkningen för 2014 noteras också två poster i 2014 års resultaträkning som väcker frågor. Båda redovisas under den anonyma posten "Övrigt".

Föreningen har redovisat en intäkt på en miljon kronor, samtidigt har något kostat närmare 600 000. Eftersom kassören inte svarar på frågor från Bbl/AT och revisorerna inte minns vad det är för pengar, har vi inte fått några svar. Revisorernas förklaring är att det "har något med fonden att göra", men hur den kan ligga som en kostnad har de ingen förklaring till. Året innan, 2013, var kostnaden under "Övrigt" över en miljon kronor, inte heller det har det gått att få någon förklaring till, inte mer än att även det ”har något med fonden att göra”.

Även 2016, när resten av fondpengarna tas ut, går katterna med vinst. När alla kostnader, även bankavgifter och administrativa utgifter räknats in, blir det blir 80 867 kronor över, framför allt eftersom folk fortsätter att skänka stora summor pengar.

Under 2014 togs 500 000 kronor ut från fonden som Erik Rickardsson skänkt. Flera medlemmar uppger att det berodde på att verksamheten var hotad, att det inte fanns tillräckligt med pengar för att ta hand om katterna. Bbl/AT:s granskning visar att katterna "gick med vinst".

Bbl/AT granskning visar: En miljon kronor redovisas under "Övrig kostnad" – ingen vet varför

De verksamhetsår som pengarna tas ut från kattfonden, 2014 och 2016, fördelades inkomster och utgifter så här.

2014

• Katterna kostade 166 564 kronor när allt utom löner och utgifterna för huset är inräknade. Samtidigt fick föreningen in 148 248 kronor i medlemsavgifter, gåvor, bidrag, insamlingar och från de faddrar som betalar in pengar varje månad. De fick även in 47 000 kronor för de katter som fått nya hem under året. Det ger ett överskott på 29 000 kronor.

• Föreningens hus, där katterna bodde, kostade förstås också pengar. Under året lades det ut 100 197 kronor, samtidigt fick man in 32 000 i hyra för den lägenhet som hyrdes ut, den totala kostnaden för huset blev alltså 68 197 kronor.

• Föreningen fick även in 50 000 kronor i ränteinkomster från Eric Rickardssons fond. Om det ska räknas som en inkomst för katterna eller huset spelar kanske ingen roll, men om föreningen inte betalt över hundratusen kronor i lön av de egna pengarna hade verksamheten fått 10 803 kronor över. Det finns dock två poster i 2014 års resultaträkning som väcker frågor, båda redovisas under den anonyma posten "Övrigt".

Föreningen redovisar en intäkt på över en miljon kronor, samtidigt har något kostat närmare 600 000. Eftersom kassören inte svarar på frågor från Bärgslagsbladet/Arboga Tidning och revisorerna inte minns vad det är för pengar, har vi inte fått några svar. Revisorernas förklaring är att det har något med fonden att göra, men hur den kan ligga som en kostnad har de ingen förklaring till. Året innan, 2013, var kostnaden under övrigt över en miljon kronor, inte heller det har det gått att få någon förklaring till.

2016

• Även 2016, när resten av fondpengarna tas ut, går katterna med vinst. När alla kostnader, även bankavgifter och administrativa utgifter räknats in blir det blir 80 867 kronor över, framför allt eftersom folk fortsätter att skänka stora summor pengar.

• Huset, när hyresintäkter och ränteinkomsterna från fonden är avdragna, kostade 35 287 kronor. Men eftersom det fanns pengar över från kattverksamheten skulle det ha blivit plus 45 580 kronor i kassan om inte Kattvännerna i KAK betalt ut närmare hundra tusen i lön av föreningens pengar.

• Totalt hade föreningen under året en lönekostnad på drygt en halv miljon, det mesta var olika typer av statliga lönebidrag medan föreningen bidrog med 97 000 kronor. Det är betydligt mer än kattverksamheten kostade.

I föreningens stadgar, som skrevs om 2017, står det att alla inom Kattvännerna i KAK bör jobba ideellt. Enligt uppgift ska det längre tillbaka i tiden ha stått att alla i Kattvännerna ska jobba ideellt. Det har också framkommit uppgifter om att stadgarna skrevs om strax innan Kattvännerna i KAK lades ner, de stadgarna har Bärgslagsbladet/Arboga Tidning inte haft tillgång till.

