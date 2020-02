Basketboomen – Köping Basket växer som aldrig förr

Framgångarna för Köping Stars och skolbasketturneringen Big Mac-cup i Köping och Arboga har fått upp intresset för basketen och skapat en medlemsboom i Köping Basket.

Alla lag har ökat antalet spelare sedan säsongsstarten i höstas.

Och det rejält.

Helena Hoffstedts grupp, som tidigare nämnts, har just nu 26 betalande medlemmar. När Bärgslagsbladet/Arboga Tidning besökte träningen var 29 barn med.

– Jag räknar med att vi kommer att bli ännu fler innan säsongen är slut. Det är superkul att så många vill spela basket, säger Helena Hoffstedt, tränare.

Pojkar 08/09 har så många som 31 betalande spelare. Flickor 10 är 22 betalande spelare. För att nämna två ytterligare exempel.

– När vi drog igång träningarna i augusti/september var vi nio spelare, berättar Tomas Bandh, tränare för flickor 10, vice ordförande i Köping Basket och ansvarig för ungdomsverksamheten.

I takt med att klubbens medlemsantal växer behövs fler ledare.

– Just nu har vi löst det genom att ta hjälp av föräldrar som hoppar in och blir hjälpledare under träningarna. Det är jättekul att så många vill spela basket men vi behöver bli fler och även fortbilda våra ledare.

Köping Basket har en plan för det.

– Vi har antagit en strategi för 2025 som handlar om hur vi ska bredda och utveckla vår ungdomsverksamhet. Det är stort fokus på fortbildning av våra ledare, säger Tomas Bandh.

Under förra veckan spelades ett filmklipp in som ska användas för att visa på klubbens breddverksamhet och behovet av expandering.

– Vi behöver växla upp och barn- och ungdomssidan för att befästa basketfebern som råder i stan och ta nästa steg som förening. Det handlar mycket om ledarna och deras utbildning. Det är ett snabbt och hårt jobb som vi måste göra, säger Tomas Bandh.