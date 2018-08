Trots brokiga karriären – därför valde Stars att värva amerikanen Hubert: "Aldrig helt säkert"

LÄS ÄVEN: Skolkamrat med Michael Jordan – nu värvar Stars forwarden Desmond Hubert

Tre utländska spelare har hela tiden varit målbilden för Köping Stars inför säsongen i basketligan. Under måndagen kunde liganykomlingen presentera det tredje namnet efter redan signade Ronnie Boggs och Aleksa Solevic.

In plockar klubben den 208 centimeter långe amerikanen Desmond Hubert – en spelare som spelat för en av USA:s främst collegesskolor samt varit proffs i både Italien och Kanada. Men 26-åringens karriär har enligt Stars coach Jotti Nikolaidis varit aningen krokigare.

– Han har haft en lite brokig karriär får man säga. Han var väldigt lovande och rankades som nummer 96 i sin ålder i hela USA, och som nummer 15 få sin position. Han rekryterades sedan till North Carolina och till en av de bästa collegeskolorna där, säger Starstränaren.

Där blev det sparsamt med speltid och en skada hindrade utvecklingen.

– Det är så att under sina två första år på college så får man i regel inte spela så mycket. Men när det var dags för honom att få speltid under sitt tredje år där så hade skolan plockat in riktigt bra spelare så han fick inte chansen då heller. Och fjärde året åkte han på en skada som hindra honom från spel. Men lite speltid så får man förstå att hans utveckling stannade upp en aning.

Nikolaidis fortsätter:

– Han spelade ganska nyligen i Serie C i Italien men när det blev något strul med pappren, vad jag förstår, så tvingades alla amerikaner i det laget att lämna. Förra säsongen spelade han i Kanada och kom dit när stora delar av den spelartruppen var satt och fick därför en lite mindre roll. Så en brokig karriär så här långt kan man säga att han haft. Men han har talang och det finns mycket han vill bevisa.

Skulle du säga att det är en chansvärvning från er sida?

– Det går aldrig att veta helt säkert om man inte haft spelaren själv eller sett dem på nära håll. Men Desmond har samma agent som Austin Price och honom litar vi mycket på. Sen var och är ju Aleksa Solevic och Ronnie Boggs två säkrare värvningar men jag tror att Desmond kommer passa bra in i vårt spel, säger Jotti Nikolaidis.

STARS TRÄNINGSMATCHER:

➤ 24/8 Alvik (b)

➤ 27/8 Norrköping (b)

➤ 30/8 Södertälje (b)

➤ 8/9 Nässjö (b)

➤ 9/9 Borås (b)

➤ 16/9 Södertälje (h, Västerås)

➤ 22/9 Nässjö (h)