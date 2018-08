Skolkamrat med Michael Jordan – nu värvar Stars forwarden Desmond Hubert

Desmond Hubert är född och uppvuxen i New Egypt, New Jersey ett litet samhälle mellan Philadelphia och New York, skriver Köping Stars i ett pressmeddelande. Enligt Stars var han dominerande på High School (16 poäng, 11 returer och 9 blockar per match!) och flera toppskolor på Östkusten ville värva honom. Han att stanna i New Egypt för att sedan rekryteras till en av dem absoluta största Amerikanska collegeskolorna i USA – North Carolina Tar heels. North Carolina Tar Heels har vunnit sex nationella mästerskap. Efter collegekarriären har han spelat för två Italienska lag och senaste säsongen i den kanadensiska ligan med Windsor Ontario Express.

Köping Stars tränare Panagiotis Nikolaidis berättar i ett pressmeddelande:

– Efter ett intensivt arbete har vi i coachteamet hittat det vi har letat efter. Desmonds egenskaper och kvalitéer kommer att komplettera vårt lagbygge på ett positivt sätt. Desmond har samma agent som förra årets succéspelare Austin Price och vi tror stenhårt på att han kommer ha en likvärdig utveckling hos oss. – Desmond kompletterar våra andra stora spelare bra och kommer framförallt tillföra atletism och vara lite av en målvakt under korgarna defensivt. Offensivt kan vårt spel bli lite mer tredimensionellt då han även är duktig i spelet ovanför ringhöjd. Han är dessutom en väldigt duktig returtagare vilket gör att vi kan vända spelet snabbt med våra kvicka guards.

Köping Stars sportchef Richard Persson:

– Det har varit en lång rekryteringsprocess där drygt 100 spelare har studerats ingående. Vi har jobbat hårt och noggrant tillsammans för att hitta den sista pusselbiten i vårt ligalagsbygge. Det har varit en lärorik och rolig process. – Desmond har studerat vid samma skola som en viss Michael Jordan.

Fotnot: Desmond förväntas debutera i träningsmatchen fredagen den 24 augusti i Stockholm mot Superettanlaget Alvik.