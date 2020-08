Firmabilen stod parkerad vid länsväg 512 i Arboga kommun när någon bröt sig in i den. Stölden skedde antingen den 10 augusti eller den 11 augusti då någon har kastat en sten genom passagerarrutan på bilen och via den tagit sig in i bilen och därifrån stulit en bärbar dator.

Det framkommer inte av polisanmälan vilket ekonomiskt värde datorn har. I nuläget finns ingen misstänkt för stölden.